Apple не готова прощаться с Touch ID в ближайшие годы

Авторитетный инсайдер и журналист Марк Гурман из Bloomberg поделился информацией о том, что Apple работает над новым поколением компьютеров Mac со сканером Face ID вместо Touch ID, но эта технология появится нескоро.
Напомним, в том же 2021 году вице-президент Apple по маркетингу Том Богер заявил, что на Mac нет Face ID, потому что Touch ID удобнее. Руки пользователей уже лежат на клавиатуре, поэтому компания считает сканирование пальцев более целесообразным.
Возможно, взгляды Apple на этот вопрос изменятся с релизом сенсорных MacBook Pro в конце 2026 года, но в MacBook Air сканеры Touch ID будут использоваться ещё долго.