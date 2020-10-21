Apple разрешили пользователям iOS 14 и iPadOS 14 устанавливать сторонние потовые клиенты и браузеры по умолчанию. В прошлом месяце появился баг, из-за которого эти настройки сбрасывались после перезагрузки устройства.
Несмотря на то, что данная проблема была устранена, новая ошибка в iOS и iPadOS 14.1 сбрасывает настройки по умолчанию каждый раз после установки обновления для приложения. Таким образом, если в качестве почтового клиента по умолчанию у вас выбран Spark, то обновив его в App Store настройки по умолчанию откатятся к стоковой «Почте».
Наличие проблемы подтверждают журналисты The Verge и сайта Macrumors. Пользователям нужно будет повторно выбирать свои приложения по умолчанию после установки обновлений. Сообщается, что ошибка, возможно, уже была исправлена в бета-версиях iOS и iPadOS 14.2.
Напомним, вместо Safari теперь можно установить по умолчанию Chrome, Edge и другие браузеры с поддержкой этой функции. То же самое касается и почтового клиента, если по каким-либо причинам вам не нравится приложение от Apple, то вместо него можно выбрать Gmail, Spark, Outlook и другие.
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