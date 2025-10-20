Apple не может решить проблему с Siri

Журналист Марк Гурман выяснил, что сотрудники Apple переживают за качество в грядущей iOS 26.4. По его мнению, компания рискует лишиться еще несколько значимых специалистов в области ИИ, если весенний релиз ассистента провалится. 

Напомним, что Apple анонсировала обновленную Siri летом 2024 года. В начале 2025 года релиз перенесли на год. Теперь ИИ-возможности умного ассистента обещают добавить в iOS 26.4, до релиза которого осталось около полугода.
