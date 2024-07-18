Apple не обучала свои нейросети по видеороликам Мистера Биста и других блогеров с YouTube

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Компания Apple опровергла использование данных, полученных неэтичным путем, для обучения своего искусственного интеллекта Apple Intelligence, но с небольшой оговоркой. Создать iPhone всё-таки признался в их использовании для другого проекта.На днях мы рассказывали, что исследовательская лаборатория искусственного интеллекта под названием EleutherAI собирала субтитры из видеороликов YouTube без разрешения создателей контента и передавала их компаниям Apple и NVIDIA для тренировки языковых моделей.Теперь Apple официально заявила, что не использовала набор данных из базы Pile для обучения Apple Intelligence. Зато этот датасет был применён для тренировки моделей OpenELM с открытым исходным кодом, которые компания выпустила в апреле.Модели OpenELM не поддерживают ни одну из функций искусственного интеллекта или машинного обучения Apple. Сама компания подчёркивает, что создание OpenELM преследовало только одну цель — внести вклад в исследовательское сообщество.Для Apple Intelligence производитель iPhone использовал только «этичны данные», приобретённые у создателей контента, правообладателей и фотостоков за миллионы долларов США.