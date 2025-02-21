Apple не поддалась на шантаж британцев и просто отключила важнейшую функцию iCloud

Фархад

iCloud

Компания Apple отключила сквозное шифрование iCloud в Великобритании по требованию правительства предоставить бэкдоры, чтобы правоохранительные органы могли следить за пользователями.

Новые пользователи не смогут активировать функцию сквозного шифрования, а существующие со временем будут вынуждены её отключить. Вот такие радикальные меры предприняла компания. Apple отказалась выполнять требования британский властей, заявив, что «никогда не создаст ключ» для расшифровки пользовательской информации.

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Теперь британские власти смогут получать доступ к данным iCloud без уведомления пользователей, а Apple не имеет права разглашать такие запросы. Пока неясно, затронут ли изменения другие сервисы компании, такие как «Связка ключей iCloud» Keychain и «Здоровье», которые используют сквозное шифрование.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+111
pruss
Значит, есть за що 😆
2 часа назад в 22:01
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