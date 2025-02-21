Apple не поддалась на шантаж британцев и просто отключила важнейшую функцию iCloud







Компания Apple отключила сквозное шифрование iCloud в Великобритании по требованию правительства предоставить бэкдоры, чтобы правоохранительные органы могли следить за пользователями.

Компания Apple отключила сквозное шифрование iCloud в Великобритании по требованию правительства предоставить бэкдоры, чтобы правоохранительные органы могли следить за пользователями.

Новые пользователи не смогут активировать функцию сквозного шифрования, а существующие со временем будут вынуждены её отключить. Вот такие радикальные меры предприняла компания. Apple отказалась выполнять требования британский властей, заявив, что «никогда не создаст ключ» для расшифровки пользовательской информации. Новые пользователи не смогут активировать функцию сквозного шифрования, а существующие со временем будут вынуждены её отключить. Вот такие радикальные меры предприняла компания. Apple отказалась выполнять требования британский властей, заявив, что «никогда не создаст ключ» для расшифровки пользовательской информации. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Теперь британские власти смогут получать доступ к данным iCloud без уведомления пользователей, а Apple не имеет права разглашать такие запросы. Пока неясно, затронут ли изменения другие сервисы компании, такие как «Связка ключей iCloud» Keychain и «Здоровье», которые используют сквозное шифрование.