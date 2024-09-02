Apple не покажет эти новинки 9 сентября. Даже не ждите их



До большой осенней презентации Apple 9 сентября остаются считанные дни, и немалая часть релизов нам уже известна от инсайдеров. Судя по утечкам, Apple обновит далеко не все девайсы, которые в этом нуждаются. Вот полный список устройств, которые не стоит ждать на ближайшем мероприятии.







Mac M4. Компьютеры Apple обновлялись совсем недавно, но чип Silicon M4 пока не получили — он всё еще остается эксклюзивом для iPad Pro. Вскоре это должно измениться, но не 9 сентября. Авторитетный инсайдер Марк Гурман уверен, что «маки» обновятся до конца текущего года, а точнее где-то после середины осени.

Компьютеры Apple обновлялись совсем недавно, но чип Silicon M4 пока не получили — он всё еще остается эксклюзивом для iPad Pro. Вскоре это должно измениться, но не 9 сентября. Авторитетный инсайдер Марк Гурман уверен, что «маки» обновятся до конца текущего года, а точнее где-то после середины осени. iPhone SE 4. Фанаты ждут бюджетную новинку в совершенно новом дизайне уже несколько лет, но 9 сентября она не будет представлена. Аналитики пророчат релиз четвертой «СЕ-шки» на начало 2025 года, и это логично: три предыдущие модели этой линейки выходили в марте.

Фанаты ждут бюджетную новинку в совершенно новом дизайне уже несколько лет, но 9 сентября она не будет представлена. Аналитики пророчат релиз четвертой «СЕ-шки» на начало 2025 года, и это логично: три предыдущие модели этой линейки выходили в марте. AirPods Pro 3. По меркам Apple эти наушники обновились недавно, поскольку компания обычно выпускает новую модели спустя 2-4 года после релиза предыдущей. Последние AirPods Pro 2 получили обновленный кейс, а третью модель должны оснастить датчиками температуры тела и функции для здоровья слуха. Всё это ожидается где-то в 2025-м.

По меркам Apple эти наушники обновились недавно, поскольку компания обычно выпускает новую модели спустя 2-4 года после релиза предыдущей. Последние AirPods Pro 2 получили обновленный кейс, а третью модель должны оснастить датчиками температуры тела и функции для здоровья слуха. Всё это ожидается где-то в 2025-м. Apple TV. По мнению Гурмана, приставка всё еще может выйти до конца года, но едва ли это будет 9 сентября. Грядущая новинка может получить встроенную веб-камеру для видеозвонков. Окончательные сроки выхода нового Apple TV неизвестны.

А чего вы ждете от презентации 9 сентября? Поделитесь в комментариях. А чего вы ждете от презентации 9 сентября? Поделитесь в комментариях.