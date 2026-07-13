Apple не разрешает, но этот способ может выручить. Как подключить любой Apple Pencil к любой модели iPad

В последние годы Apple настолько расширила линейку iPad и Apple Pencil, что запутаться в их совместимости очень просто. Плюс после перехода на новый планшет нередко оказывается, что старый стилус больше не подходит. Особенно неприятно, когда гаджет уже куплен, а для полноценной работы приходится докупать еще и новый аксессуар за немалые деньги. К счастью, мы знаем обходной вариант, который может выручить, если нужно быстро что-то нарисовать или сделать заметки. Рассказываем, как подключить любую модель Apple Pencil к iPad.
С подобной ситуацией столкнулся и я. Долгое время моя жена пользовалась iPad 10 вместе с Apple Pencil первого поколения. Но после нескольких месяцев бездействия стилус перестал заряжаться и фактически превратился в бесполезный кусок пластика. А недавно ей срочно понадобилось порисовать, но покупать новый Apple Pencil ради одной задачи не хотелось. Плюс у меня есть Apple Pencil 2-го поколения для iPad Air. И после небольших манипуляций его удалось подключить к iPad 10, чего для рисования в Procreate оказалось вполне достаточно. В итоге удалось сэкономить приличную сумму и не покупать еще один стилус на 1-2 раза.
Сразу стоит отметить, что часть фирменных возможностей Apple Pencil может быть недоступна на некоторых планшетах, особенно, если подрубить Pencil Pro к базовому iPad. Тем не менее для быстрых набросков, заметок и простого рисования этот вариант способен выручить. Кстати, у нас есть отдельный список совместимости всех стилусов и планшетов тут.
Как подключить неподдерживаемый Apple Pencil к любому iPad:
- Поскольку стилус уже подключен к другому iPad, сначала отвяжите его;
- Откройте «Настройки» > Bluetooth, найдите Apple Pencil и выберите «Забыть это устройство» на старом iPad;
- После этого полностью отключите Bluetooth на старом iPad, чтобы он больше не пытался автоматически подключиться к стилусу;
- Подключите Apple Pencil к зарядке. Для Apple Pencil 1-го поколения используйте комплектный переходник или Lightning-разъем, для 2-го поколения достаточно закрепить его на магнитной грани совместимого iPad на несколько секунд;
- На iPad, с которым хотите использовать стилус, скачайте бесплатное приложение LightBlue из App Store;
- Запустите LightBlue и дождитесь завершения поиска Bluetooth-устройств;
- В списке устройств найдите Apple Pencil и нажмите на него. Если приложение запросит PIN-код, попробуйте стандартные варианты 1234 или 0000;
- После успешного подключения закройте приложение и проверьте работу стилуса в приложениях для рисования или заметок.
Стоит учитывать, что таким способом вы не получите полноценную официальную совместимость. Некоторые функции могут работать некорректно или вовсе оказаться недоступны. Однако для базового рисования, рукописных заметок и быстрых набросков в том же Procreate этого, как правило, оказывается достаточно.
Конечно, этот способ нельзя назвать полноценной заменой официальной совместимости Apple. Но если стилус неожиданно вышел из строя, а покупать новый прямо сейчас нет желания или необходимости, такой вариант вас точно выручит.