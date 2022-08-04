iPadOS 16 Слухи

Apple не успевает «допилить» новые ОС — в сентябре обновятся далеко не все

Олег

iPadOS 16


Компания Apple отложить выход одного из своих ежегодных апдейтов по причине отставания от графика разработки. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на инсайд Bloomberg.

Напомним, что ключевым нововведением iPadOS 16 стал режим Stage Manager — система одновременной работы с приложениями, при которой можно открывать сразу несколько окон на одном экране и удобно переключаться между ними. Ранее стало известно, что Apple серьезно ограничила список iPad, которые получат эту фишку — туда входят лишь модели на чипах M1. При этом разработчики смогли запустить Stage Manager и на других устройствах.

Но похоже, что это ограничение не помогло компании и iPadOS 16 не успевают «допилить» в срок. Инсайдеры говорят, что Apple всё еще работает над ошибками в Stage Manager и вряд ли сможет довести новый режим до нужного состояния к сентябрю. Они считают, что iPadOS 16 выйдет не раньше октября 2022 года.

Ранее Apple уже задерживала релиз своих апдейтов, но до сих пор такое случалось лишь с macOS. Мобильные ОС обычно выходили в срок.

Тем временем российские блогеры получили новый MacBook Air с чипом M2 и протестировали егоотзывы совсем не радуют. Хотя в чём-то Air с M2 оказался даже лучше, чем MacBook Pro с M1 Max



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Источник:
MacRumors
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