Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Apple не врала: AirDrop на iOS 27 работает значительно шустрее

Артем


На презентации iOS 27 купертиновцы обещали, что AirDrop сможет на 80% быстрее обмениваться файлами. Блогер Тим Скофилд решил проверить заявление Apple на деле.

Для этого ютубер отправил видеофайл размером 3,5 ГБ с между устройствами с iOS 27. Процесс занял 41 секунду, в тот момент, как с iOS 27 на iOS 26 отправка заняла 2 минуты 11 секунд. 



Прирост скорости новой прошивки составил 69%. Apple обещала больше, однако стоит учесть, что iOS 27 сейчас находится на стадии отладки и судить по результатам первой бета-версии рано. Но даже при таком раскладе результаты проделанной работы впечатляют.
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Приложения-пукалки, предсказания и пьяные игры — Apple объявила им войну в App Store
В macOS 27 появился сенсорный ввод! Управлять Mac можно пальцами с экрана iPad
В macOS 27 перенимает одну из лучших функций iPhone. Её сделали под сенсорный MacBook Ultra

Рекомендации

Рекомендации

Операторы придумали, как вынудить абонентов отказаться от VPN
В Московской области отключат мобильный интернет
В России появится конкурент «Яндекс Такси» от Wildberries. Логотип уже есть!
Вскрыта обоснованная причина перейти на iPhone и больше никогда не покупать Android-смартфон

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также