Apple не врала: AirDrop на iOS 27 работает значительно шустрее

На презентации iOS 27 купертиновцы обещали, что AirDrop сможет на 80% быстрее обмениваться файлами. Блогер Тим Скофилд решил проверить заявление Apple на деле.Для этого ютубер отправил видеофайл размером 3,5 ГБ с между устройствами с iOS 27. Процесс занял 41 секунду, в тот момент, как с iOS 27 на iOS 26 отправка заняла 2 минуты 11 секунд.Прирост скорости новой прошивки составил 69%. Apple обещала больше, однако стоит учесть, что iOS 27 сейчас находится на стадии отладки и судить по результатам первой бета-версии рано. Но даже при таком раскладе результаты проделанной работы впечатляют.