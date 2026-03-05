Apple не выпустила кучу гаджетов, которые давно готовы. Но мы знаем причину







На этой неделе компания Apple представила целых семь новых продуктов, от бюджетных iPhone 17e и MacBook Neo до топовых MacBook Pro на M5 Pro и M5 Max и мониторов Studio Display XDR. Но это далеко не все устройства, которые уже давно были готовы к релизу. В этой статье разбираем, какие ещё гаджеты должны были попасть в весенний анонс и почему Apple их задерживает.

Ещё в прошлом году многие инсайдеры заявили, что Apple готовит несколько устройств умного дома, включая обновлённые приставки Apple TV, колонки HomePod mini, камеры наблюдения и смарт-дисплей с камерой — условный HomePad. Но ни один из этих гаджетов так и не появился, хотя с большой долей вероятности они уже лежат на складах Apple. Почему их не представили? Как бы смешно ни звучало, но нужно спрашивать с Siri. Да, проблема в бестолковом ассистенте и не более гениальных инженерах, которые до сих пор не смогли реализовать обещанное в 2024 году.Напомним, что на WWDC 2024 нам обещали новую «умную Siri», которая станет частью Apple Intelligence. Но сначала её переносили, а потом вовсе поставили на паузу. А поскольку все устройства умного дома должны быть завязаны на новом голосовом ассистенте, Apple просто не может их выпустить.В январе Apple и Google объявили, что ИИ Gemini поможет обеспечить работу будущих функций Apple Intelligence, включая умную Siri. Но сроков никаких нет. В бете iOS 26.4 никаких намёков тоже нет, поэтому ждать ассистента на максималках стоит только к iOS 26.5 в мае-июне или вообще в iOS 27.И тут вполне логично, что релиз всех этих устройств откладывается до ежегодной конференции разработчиков Apple WWDC, которая пройдёт в июне. Именно там Крейг Федериги может ещё раз анонсировать умную Siri как часть iOS 26.5, а следом представить кучу новых гаджетов. В самом худшем сценарии мы получим Apple TV, HomePod mini и HomePad в сентябре на релизе iOS 27.Что по железу? Стоит ли вообще ждать эти устройства? Следующее поколение Apple TV предложит чип A17 Pro или A18 Pro, который поддерживает не только Apple Intelligence, но и игры с консолей по типу Death Stranding и Assassins Creed. Ожидается также, что приставка получит чип Apple N1 для Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. Колонка HomePod mini будет работать на чипе S9 из Apple Watch Ultra или новее, а также получит модуль N1, улучшенные динамики и новые расцветки. Самым интересным должен стать домашний хаб HomePad — гибрид iPad и умной колонки для управления устройствами умного дома и видеосвязи.Остаётся только надеяться, что Apple добавит новую Siri в iOS 26.5, чтобы выпустить гаджеты в июне.