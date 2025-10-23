Apple не выпустит iPhone 19

Компания Apple выпустит юбилейный iPhone через пару лет, пропустив очередную номерную модель. Об этом пишет Gizmochina.
Согласно источнику, чтобы совместить номерное наименование моделей iPhone, Apple может пропустить iPhone 19 и выпустить сразу юбилейный iPhone 20. Сбой получился из-за модели Xs, а iPhone 11 вышел спустя год после нее.
По логике вещей, iPhone 20 должен предложить нам что-то кардинально новое. Среди инсайдеров ходит информация, что айфон станет полностью стеклянным, в iOS 26 с ее Liquid Glass — это подготовка к необычной модели. Также говорят, что юбилейная модель получит дисплей без вырезов. А еще 2027 год может стать релизным для первого в истории iPhone Fold — быть может, именно он и окажется «двадцаткой».