Apple не выпустит iPhone 19

Олег

Тим Кук (скриншот с презентации)


Компания Apple выпустит юбилейный iPhone через пару лет, пропустив очередную номерную модель. Об этом пишет Gizmochina.

Напомним, что в 2027 году iPhone отметит свое 20-летие — именно столько лет назад был представлен оригинальный iPhone самим Стивом Джобсом. На десятилетие этого события — в 2017 году — мы увидели iPhone X, устройство, которое радикально отличалось от прошлых моделей и задало тон развитию отрасли на годы вперед.

Согласно источнику, чтобы совместить номерное наименование моделей iPhone, Apple может пропустить iPhone 19 и выпустить сразу юбилейный iPhone 20. Сбой получился из-за модели Xs, а iPhone 11 вышел спустя год после нее.

По логике вещей, iPhone 20 должен предложить нам что-то кардинально новое. Среди инсайдеров ходит информация, что айфон станет полностью стеклянным, в iOS 26 с ее Liquid Glass — это подготовка к необычной модели. Также говорят, что юбилейная модель получит дисплей без вырезов. А еще 2027 год может стать релизным для первого в истории iPhone Fold — быть может, именно он и окажется «двадцаткой». 

Источник:
Gizmochina
Рекомендации

Комментарии