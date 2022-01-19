



Apple выпустила обновление ПО для своих фирменных наушников AirPods. Об этом сообщает зарубежный ресурс MacRumors.



Согласно источнику, в этот раз обновление получили только самые свежие наушники AirPods 3-го поколения. Новая версия имеет номер сборки 4C170 и пришла на смену ПО 4C165, которая вышла в декабре 2021 года — то есть, меньше месяца назад.



AirPods 3 были представлены прошедшей весной, но уже получили количественно больше софтверных апдейтов, чем iPhone 13 и самые свежие MacBook Pro. Похоже, что Apple немного поторопилась с выпуском и теперь устраняет недоработки при помощи обновлений. С другой стороны, можно порадоваться, что это вообще происходит.



Apple обычно «окутывает тайной» всё что связано с обновлениями её «умных» аксессуаров. То же самое касается упомянутого апдейта: Apple не сообщает, что нового в нем появилось, какие ошибки исправлены — и даже не упоминает о его выходе в принципе. Обновиться вручную тоже невозможно — в iOS нет никаких кнопок или разделов меню для этого.



Эксперты рекомендуют поставить на зарядку подключенный к интернету iPhone/iPad и AirPods, положив их рядом — теоретически, это может ускорить процесс обновления. Но обычно наушники получают и устанавливают апдейт незаметно для пользователя. Проверить свою версию ПО AirPods можно, подключив наушники к iPhone или iPad: пройдите в «Настройки» → Bluetooth → нажмите на синюю букву i рядом в вашими наушниками и найдите строку «Версия ПО».



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