Apple начала распространять обновление прошивки для большинства моделей AirPods. Об этом сообщает зарубежный ресурс MacRumors.
Согласно источнику, новая версия ПО имеет номер сборки 4C165 и совместимо с моделями AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro и AirPods Max. Напомним, что ранее AirPods 2 работали под управлением ПО 4A400, версии Pro и Max совсем недавно получили апдейт 4A402, а AirPods 3 с момента их релиза имели на борту прошивку 4B66. Поскольку модели Pro и Max обновились совсем недавно, то увидеть для них еще один апдейт довольно неожиданно.
Напомним, что Apple не раскрывает никаких подробностей о нововведениях и исправлениях в прошивках своих аксессуаров AirPods и AirTag. Компания даже не сообщает о релизах новых сборок ПО, а узнать о них можно только из сообщений СМИ — журналисты периодически проверяют номер сборки ПО своих наушников и замечают, когда он изменился. Увидеть, обновились ли ваши AirPods можно так: откройте «Настройки» → Bluetooth, нажмите на букву «i» рядом с аксессуаром в списке подключенных устройств и найдите строку «Версия ПО».
Кроме того, обновить наушники вручную тоже не представляется возможным — Apple просто не предусмотрела такой кнопки в системе. Наушники AirPods обновляются автоматически, когда для этого есть подходящие условия. Можно только предположить, что апдейт прилетит быстрее, если подключить наушники к iPhone или iPad, поставить оба устройства на зарядку и подождать какое-то время. Интернет-соединение также должно быть активно — лучше по Wi-Fi, чем по сотовой сети.
Кстати, в сети появилась информация, что Apple обновила ПО даже в своей фирменной MagSafe-зарядке. Теперь она работает под управлением версии 10M229.
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