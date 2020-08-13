Apple

По данным Bloomberg, компания Apple планирует запустить единую подписку на свои цифровые сервисы. Она будет анонсирована в октябре — вероятно, на той же презентации, где будут представлены новые смартфоны.

Источники Bloomberg говорят, что объединённая подписка будет называться Apple One, а её обладатели получат доступ к премиум-возможностям Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, Apple News+ и некоторых других сервисов Apple. Пользоваться этой подпиской будет выгоднее, чем суммарно платить за включённые в неё сервисы по отдельности.

В настоящее время Apple позволяет подписываться на свои сервисы раздельно. Например, Apple Music обходится российским пользователям в 169 рублей в месяц, а Apple TV+ в 199 рублей. В ряде стран Apple также предоставляет подписку на игровой сервис Apple Arcade и новостной сервис Apple News+. Не исключено, что объединённая подписка будет доступна не во всех странах, а только тех, где работают все входящие в неё сервисы.

Обладатели подписки Apple One получат доступ к эксклюзиву — фитнес-тренировкам, которые будут доступны на iPhone, iPad и Apple TV. Этот контент будет конкурировать с занятиями, которые предлагают компании Peloton и Nike.


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