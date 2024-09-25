Apple обидно урезала новые Watch Series 10



Компания Apple решила не предоставлять пользователям самых новых часов несколько циферблатов, которые доступны на моделях Ultra. Об этом пишет 9to5Mac.



В ходе релиза Apple Watch Ultra для них были также представлены два эксклюзивных и очень практичных циферблата — модульный и «навигатор». Apple говорила, что их появление стало возможно благодаря увеличенному дисплею флагманских часов. Пользователи сразу оценили эти вочфейсы, поскольку они предоставляют максимум данных на одном экране и очень гибко настраиваются.









9 сентября 2024 года были представлены Apple Watch Series 10, размер дисплея которых примерно соответствует моделям Ultra. Несмотря на это, два упомянутых выше циферблата новинка не получила и, похоже, не получит в будущем. Технически ничего не мешает их туда интегрировать, но Apple решила пойти маркетинговым путём и вынудить покупать более дорогие часы всех, кто хочет получить максимально информативные и удобные циферблаты. 9 сентября 2024 года были представлены Apple Watch Series 10, размер дисплея которых примерно соответствует моделям Ultra. Несмотря на это, два упомянутых выше циферблата новинка не получила и, похоже, не получит в будущем. Технически ничего не мешает их туда интегрировать, но Apple решила пойти маркетинговым путём и вынудить покупать более дорогие часы всех, кто хочет получить максимально информативные и удобные циферблаты.