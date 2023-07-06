Apple обидно усложнила установку iOS 17 для некоторых iPhone

Олег

iOS 17


Пользователи iPhone с небольшим объемом накопителя жалуются на проблемы при установке iOS 17. Ранее таких проблем с апдейтами не возникало.

Трудности появляются как при попытке впервые установить бета-версию iOS 17, так и при обновлении текущей «бетки» на свежую. Если на iPhone доступно менее 10-13 Гб свободной памяти, устройство «ругается» и не дает запустить процесс скачивания апдейта. Ошибка возникает еще на этапе переключения на получение бета-версий в «Настройках». Несмотря на то, что вес апдейта отображается как 5-6 Гб, смартфон требует не менее 15 Гб, что в 2,5 раза больше.

iOS 17
Обновление с iOS 16.5.1 на iOS 17 beta 2

iOS 17
Обновление с iOS 17 beta 2 на iOS 17 beta 3

Обойти эту ошибку довольно трудно. Можно попробовать временно сгрузить несколько игр и приложений (разумеется, кроме тех, которые удалены из App Store), а после обновления скачать их заново — в этом случае данные приложений и прохождение игр не удалятся с устройства. Чтобы так сделать:

  • Откройте «Настройки» → «Основные» → «Хранилище»
  • Найдите игру или приложение, которые много весят
  • Тапните на название и выберите «Сгрузить»
  • После сгрузки нескольких приложений перезагрузите устройство.
Память должна освободиться, а обновление iOS 17 — начать загружаться. Если же ошибка появляется у вас при переходе со старой бета-версии на более новую, то можно попробовать обойтись простой перезагрузкой смартфона — после нее вес апдейта может существенно измениться. Например, изначально мой iPhone требовал 13 Гб для обновления с beta 2 на beta 3, но после перезагрузки показал вес апдейта всего в 870 Мб и успешно установил его.

iOS 17
Обновление с iOS 17 beta 2 на iOS 17 beta 3

Пока неясно, является ли это багом бета-версий, или же Apple внедрила новую систему оценки хранилища в iOS 17. Если верно второе, то пользователям iPhone с небольшим накопителем придется несладко при каждом апдейте. 

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Комментарии

samOsebe
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samOsebe
Повод реже обновляться.
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