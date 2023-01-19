Apple обновила AirPods

Компания Apple распространила обновление прошивки для почти всех моделей AirPods. Об этом сообщает MacRumors.
Согласно источнику, вместе со вчерашними RC-сборками для iPhone, iPad и Mac, компания разослала релизный апдейт для AirPods. Прошивка с номером 5В59 распространяется на AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro и AirPods Max — эта версия заменяет предыдущую ноябрьскую 5В58. Стоит отметить, что самые свежие AirPods Pro 2 не обновились и пока остаются на 5B58.
Компания Apple с недавних пор начала публиковать список изменений в прошивках своих аксессуаров. Но легче от этого не стало, потому что в примечаниях к апдейту 5В59 указано: «Исправления ошибок и другие улучшения». По сути, мы всё так же не знаем, что именно меняется в этих апдейтах.
Если вы собираетесь покупать AirPods в ближайшее время, запомните номера прошивок, указанные выше. Как известно, современные китайские подделки AirPods «умеют» отображать версию прошивки в «Настройках» iPhone, однако по-настоящему они не обновляются Apple. В первые пару месяцев после выхода нового ПО для AirPods по номеру прошивки можно легко распознать подделку. Ищите наушники, на которых будет установлена самая свежая версия.
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