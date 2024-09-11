Apple обновила AirPods Pro, и пропускать это не стоит



Компания Apple незаметно обновила свои флагманские наушники AirPods Pro 2. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, апдейт начал прилетать на обе версии наушников — с портом Lightning и USB-С. Его номер сборки 7Ф294б и она заменяет прошлую версию 6А8, вышедшую в конце июня.







В обновлении содержатся новые фичи, обещанные Apple на презентации — управление Siri на AirPods Pro 2 с помощью жестов головой (встряхивания или кивка), изоляцию голоса при разговорах по телефону, а также Personalized Spatial Audio для гейминга. Помимо этого, Apple пообещала добавить наушникам режим слухового аппарата позже в этом году.



Для работы всех перечисленных фич с iPhone под управлением iOS 18 требуется обязательно обновить наушники. Это произойдет автоматически, если поставить их на зарядку и оставить подключенный айфон рядом.