Apple обновила AirPods Pro, и пропускать это не стоит

Олег

Фото: MacRumors


Компания Apple незаметно обновила свои флагманские наушники AirPods Pro 2. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, апдейт начал прилетать на обе версии наушников — с портом Lightning и USB-С. Его номер сборки 7Ф294б и она заменяет прошлую версию 6А8, вышедшую в конце июня.

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В обновлении содержатся новые фичи, обещанные Apple на презентации — управление Siri на AirPods Pro 2 с помощью жестов головой (встряхивания или кивка), изоляцию голоса при разговорах по телефону, а также Personalized Spatial Audio для гейминга. Помимо этого, Apple пообещала добавить наушникам режим слухового аппарата позже в этом году.

Для работы всех перечисленных фич с iPhone под управлением iOS 18 требуется обязательно обновить наушники. Это произойдет автоматически, если поставить их на зарядку и оставить подключенный айфон рядом. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Mers
+5276
Mers
“управление Siri на AirPods Pro 2 с помощью жестов головой” мляяя… это только для вторых? А вроде за первые тоже говорили, не?
2 часа назад в 09:06
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tellurian
+1780
tellurian Mers
Думаю нужен чип Н2. Для него сделали.
час назад в 10:00
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