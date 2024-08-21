Apple обновила Beats Studio Pro, и пропускать это не стоит

Олег

Фото: MacRumors

Компания Apple выпустила новую прошивку для своих наушников Beats, которая добавляет обещанную ранее функцию. Об этом написали в MacRumors.

Согласно источнику, апдейт для Beats Studio Pro имеет номер сборки 2C301, тогда как предыдущая версия была 2B68 с момента запуска модели. Обновление приносит опцию, которая была обещана на старте продаж, но до сих пор отсутствовала в наушниках — обмен аудио. Фича позволяет сразу двум людям слушать один и тот же контент с iPhone или iPad через две пары наушников. Идентичная функциональность давно присутствует в AirPods.

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Чтобы апдейт установился, нужно поставить наушники на зарядку и разместить их в зоне действия Bluetooth подключенного iPhone или iPad с активным Wi-Fi-соединением. 

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Источник:
MacRumors
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