Apple обновила iMac 24'' — теперь с чипом M4 и в бомбезных цветах

Компания Apple решила не проводить специального мероприятия в октябре и по-тихому выпустила новинку — iMac с чипом M4. Об этом сообщается на официальном сайте бренда.
В последний раз iMac обновлялся в прошлом году; из изменений он лишь получил чип Silicon M3. Свежая модель 2024 года тоже сохранила диагональ 24 дюйма и разрешение Retina 4,5К, при этом купить её можно будет в семи обновленных цветах: насыщенный зеленый, желтый, оранжевый, розовый, фиолетовый, синий и классический серебристый. Apple обещает положить в комплект клавиатуру, а также мышь либо трекпад в цвет корпуса комьютера, причем все эти аксессуары теперь оснащены портом USB-С.
В последний раз iMac обновлялся в прошлом году; из изменений он лишь получил чип Silicon M3. Свежая модель 2024 года тоже сохранила диагональ 24 дюйма и разрешение Retina 4,5К, при этом купить её можно будет в семи обновленных цветах: насыщенный зеленый, желтый, оранжевый, розовый, фиолетовый, синий и классический серебристый. Apple обещает положить в комплект клавиатуру, а также мышь либо трекпад в цвет корпуса комьютера, причем все эти аксессуары теперь оснащены портом USB-С.
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Обновленная фронтальная камера получила разрешение 12 Мп с поддержкой набора удобных опций для видеозвонков. Что касается звука, то внутри iMac скрываются три микрофона с формированием луча и аудиосистема из шести динамиков. За связь с внешним миром отвечают порты USB-С с поддержкой Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.
Теперь iMac 24 тоже доступен с опцией нанопокрытия дисплея, как у самого дорогого монитора Apple Pro Display XDR. Компьютер будет продаваться от $1299 за стартовую версию с 16 Гб объединенной памяти. А для всех, кто предпочитает классические Mac 2010-х годов выпуска, у нас вышел большой и полезный гайд по установке на них самой свежей версии macOS с помощью патча.