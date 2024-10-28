Apple обновила iMac 24'' — теперь с чипом M4 и в бомбезных цветах







Компания Apple решила не проводить специального мероприятия в октябре и по-тихому выпустила новинку — iMac с чипом M4. Об этом сообщается на официальном сайте бренда.



В последний раз iMac обновлялся в прошлом году; из изменений он лишь получил чип Silicon M3. Свежая модель 2024 года тоже сохранила диагональ 24 дюйма и разрешение Retina 4,5К, при этом купить её можно будет в семи обновленных цветах: насыщенный зеленый, желтый, оранжевый, розовый, фиолетовый, синий и классический серебристый. Apple обещает положить в комплект клавиатуру, а также мышь либо трекпад в цвет корпуса комьютера, причем все эти аксессуары теперь оснащены портом USB-С.



