20 апреля 2021 года Apple представила не только обновленный настольный компьютер iMac, но и аксессуары к нему. В частности, это клавиатура Magic Keyboard и мышь Magic Mouse, которая сохранила свой главный недостаток — способ зарядки.
Пользователи, приобретающие компьютер Mac mini, Mac Pro, iMac или iMac Pro, становятся перед выбором — доплатить ли сразу за периферию от самой Apple, или купить потом что-то подешевле. «Яблочные» аксессуары имеют неоспоримое преимущество — они идеально подходят к Mac по стилю и внешнему виду. Кроме того, Magic Keyboard, Magic Trackpad и Magic Mouse всегда отличались продуманностью и удобством в работе. Кроме одного нюанса — способа зарядки «яблочной» мыши.
Всё дело в том, что Magic Mouse заряжается от порта Lightning, который расположен… на нижней стороне мыши. Чтобы зарядить аксессуар, его нужно перевернуть, вставить кабель Lightning и оставить в таком виде на пару часов. Для экспозиции с заряжающейся Magic Mouse в сети придумали множество шуток и мемов, например, «пьяный жук лапками кверху». Такое решение не только странно выглядит, но и несет в себе некоторые неудобства — например, пользоваться мышью во время зарядки физически невозможно, а глянцевый корпус верхней части аксессуара может царапаться от контакта со столом. Пожалуй, есть только одно решение, которое находится в той же категории странностей от Apple — это зарядка Apple Pencil первого поколения от Lightning-порта iPad. Но у пользователей «карандаша» хотя бы был выбор — в комплекте с ним шел переходник для обычной зарядки от кабеля. В случае с Magic Mouse заряжать её можно только в перевернутом виде.
Apple вполне могла пересмотреть это решение в 2021 году. Например, фирменную мышь можно было адаптировать для беспроводного зарядного устройства MagSafe, которое компания представила в прошлом году вместе с линейкой iPhone 12. Не помешала бы даже простая поддержка QI-зарядки. В конце концов, порт Lightning мог бы расположиться на торце мыши, благодаря чему ею можно было бы пользоваться во время зарядки. Но Magic Mouse и в этом году сохранила свой странный способ заряжаться, и давним пользователям Mac не придется привыкать к новому, даже если очень хотелось.
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