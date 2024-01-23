Apple неожиданно обновила много старых айфонов

Олег

iPhone 8 Plus (легендарный)


Наряду с выходом больших апдейтов для iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma, компания Apple не забыла о «старичках». Модели айфонов 5-8-летней давности получили свежие сборки iOS.

Пользователям стали доступны небольшие обновления iOS 16.7.5 (20H307) и iOS 15.8.1 (19H380). Эти прошивки не добалвяют новых функций, поскольку их официальная поддержка давно завершена. Старые версии iOS обновляются лишь для исправления критических багов. В этот раз Apple устранила опасный баг в движке WebKit, который позволял вредоносному контенту проникнуть в ядро системы из браузера и выполнять произвольный код на радость хакерам. Компании известны многократные случаи использования этой уязвимости в реальной жизни.


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Установить iOS 16.7.5 могут владельцы iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Что касается iOS 15.8.1, то список совместимых айфонов будет побольше: iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE (2016). Всего апдейт получили сразу 8 старых моделей iPhone. 

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Комментарии

Ckor_30
+670
Ckor_30
Замедление подвезли просто😁
2 часа назад в 18:01
#
S.T.A.L.K.E.R.
+554
S.T.A.L.K.E.R. Ckor_30
8+ вообще работает на издыхании 😂😂😂
2 часа назад в 18:14
#
Ckor_30
+670
Ckor_30
Чтоб новые покупали😁
2 часа назад в 18:18
#
+32
Anatoly076
Неужели надо попробовать достать из шкафа iPhone 7, зарядить и попробовать поставить обновление?! 🤔 Чтобы к времени загрузки прибавилось еще секунд 15, а также автономность сократилась на 1-2 часа…
2 часа назад в 18:27
#
+4374
Gabriel
Стимуляция к покупке засидевшихся пользователей, которые ещё «не сдали» деньги Эппл )
2 часа назад в 18:46
#