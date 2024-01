Apple неожиданно обновила много старых айфонов

Наряду с выходом больших апдейтов для iOS 17, iPadOS 17 и macOS Sonoma, компания Apple не забыла о «старичках». Модели айфонов 5-8-летней давности получили свежие сборки iOS.



Пользователям стали доступны небольшие обновления iOS 16.7.5 (20H307) и iOS 15.8.1 (19H380). Эти прошивки не добалвяют новых функций, поскольку их официальная поддержка давно завершена. Старые версии iOS обновляются лишь для исправления критических багов. В этот раз Apple устранила опасный баг в движке WebKit, который позволял вредоносному контенту проникнуть в ядро системы из браузера и выполнять произвольный код на радость хакерам. Компании известны многократные случаи использования этой уязвимости в реальной жизни.

Установить iOS 16.7.5 могут владельцы iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Что касается iOS 15.8.1, то список совместимых айфонов будет побольше: iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE (2016). Всего апдейт получили сразу 8 старых моделей iPhone.