Apple обновила очень старые iPhone и Mac

Олег

iPhone


Вместе с обновлениями для самых свежих устройств компания Apple выпустила апдейты для «старичков». Они уже доступны для загрузки.

Вот полный список свежих сборок для старых ОС:

  • iOS 15.7.6 (iPhone 6S / 6S Plus, iPhone 7 / 7 Plus, iPhone SE)
  • iPadOS 15.7.6 (iPad mini 4 / iPad Air 2)
  • macOS Monterey 12.6.6 (MacBook Air / Pro 2015 и др.)
  • macOS 11.7.7 (MacBook Pro / Air 2013 и др.).

На данный момент неизвестны нововведения, которые появились в перечисленных сборках. Обычно Apple обновляет старые устройства и ОС с целью закрыть серьезные уязвимости в них. Как только информация о нововведениях появится, мы сразу же обновим эту новость. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
iOS Hacker
Cсылки по теме:
В iOS 17 можно будет создать цифровую копию своего голоса. Для чего это нужно?
Как склеить несколько картинок прямо на iPhone с помощью быстрой команды
Apple рассказала о новых функциях iOS 17, iPadOS 17 и macOS 14
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Стоит ли покупать iPhone 11 в 2023 году? Всё очень просто — вот что вам нужно знать
Телефонные мошенники полностью сменили тактику. Готовьтесь к шквалу и предупредите родных
Какую выбрать «Яндекс Станцию»? Собрали все отличия пяти моделей
Нейросеть показала домашний быт штурмовика из «Звездных войн». Получилось грустно, но атмосферно

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+53
arnikrock
The Apple so good !
30 минут назад
#
Купить рекламу