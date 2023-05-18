Apple обновила очень старые iPhone и Mac

iOS 15.7.6 (iPhone 6S / 6S Plus, iPhone 7 / 7 Plus, iPhone SE)

iPadOS 15.7.6 (iPad mini 4 / iPad Air 2)

macOS Monterey 12.6.6 (MacBook Air / Pro 2015 и др.)

macOS 11.7.7 (MacBook Pro / Air 2013 и др.).

Вместе с обновлениями для самых свежих устройств компания Apple выпустила апдейты для «старичков». Они уже доступны для загрузки.Вот полный список свежих сборок для старых ОС:На данный момент неизвестны нововведения, которые появились в перечисленных сборках. Обычно Apple обновляет старые устройства и ОС с целью закрыть серьезные уязвимости в них. Как только информация о нововведениях появится, мы сразу же обновим эту новость.