

Apple наконец-то обновила свое приложение iTunes Remote, чтобы добавить поддержку тёмного режима в iOS, а также Apple Music и Apple TV в macOS Catalina. Возможность управления воспроизведением появилась снова в macOS Catalina 10.15.2.



Ранее эта функция была нарушена из-за отказа компании от медиакомбайна iTunes в операционной системе 10.15. Обновление приложения iTunes Remote позволит вам контролировать воспроизведение в Apple Music и Apple TV.



Также приложение наконец-то получило поддержку тёмного режима. Напомним, iTunes Remote не обновлялось с 30 ноября 2018 года. А вот полное описание из App Store:



Управлять приложениями «Музыка», iTunes и Apple TV, находясь дома, удобнее всего с помощью Пульта iTunes. Просто загрузите Пульт iTunes на iPhone или iPad и подключитесь к приложениям «Музыка», iTunes и Apple TV на компьютере Mac или ПК с Windows.



Пульт iTunes предоставляет следующие возможности:

• Доступ к медиатекам приложений «Музыка», Apple TV или iTunes.

• Обзор музыки, каталогизированной по исполнителям, альбомам или песням.

• Обзор фильмов, телешоу и подкастов.

• Создание и изменение плейлистов.

• Возможность узнать, какие песни следующие в разделе «На очереди».

• Поиск по медиатекам приложений «Музыка», Apple TV или iTunes.

• Обзор общих медиатек приложений «Музыка», Apple TV или iTunes.

• Прослушивание музыки через AirPlay.

• Воспроизведение музыки через устройства с поддержкой AirPlay.

• Устройства можно объединить в группу, чтобы они одновременно воспроизводили музыку в разных комнатах.

• Индивидуальная настройка громкости на каждом устройстве.





