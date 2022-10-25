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Старые Mac получили обновление

Олег

macOS


Компания Apple выпустила обновление ПО для тех Mac и MacBook, которые не поддерживают новейшую macOS Ventura.

Апдейт macOS Monterey получил номер сборки 12.6.1, а macOS Big Sur — 11.7.1. Они весят порядка 1,5 Гб и доступны для установки всем пользователям macOS Monterey и Big Sur соответственно, как на старых моделях Mac, так и на самых свежих. 

macOS

В описании двух новых сборок Apple немногословна:
«Эта версия содержит важные обновления системы безопасности и рекомендуется для установки всем пользователям.»
На специализированной странице, посвященной подробностям о тех или иных обновлениях, эта версия пока не появилась, поэтому дополнительной информации нет. 

Напомним, что macOS Monterey останется последней версией ОС для MacBook Air 2015-2017 годов, MacBook Pro 2015 и 2016 годов, Mac mini 2014 года и так далее. На более старой macOS Big Sur навсегда остановились MacBook Air 2013-2014 годов, MacBook Pro 2013-2014 годов и так далее. Чтобы установить апдейт, откройте «Системные настройки» → «Обновление ПО». 

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Комментарии

+31
kuzicheff
вот бы Вентуру на air mid 2013, но там даже Монтерей с лагами критическими работает(((
2 часа назад в 08:39
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+45
Егор kuzicheff
На Air 2013 через OpenCore поставил ещё летом Monterey -- работает прекрасно! О каких багах Вы пишете?..
час назад в 09:33
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