Старые Mac получили обновление

Компания Apple выпустила обновление ПО для тех Mac и MacBook, которые не поддерживают новейшую macOS Ventura.Апдейт macOS Monterey получил номер сборки 12.6.1, а macOS Big Sur — 11.7.1. Они весят порядка 1,5 Гб и доступны для установки всем пользователям macOS Monterey и Big Sur соответственно, как на старых моделях Mac, так и на самых свежих.В описании двух новых сборок Apple немногословна: