Старые Mac получили обновление

Компания Apple выпустила обновление ПО для тех Mac и MacBook, которые не поддерживают новейшую macOS Ventura.
Апдейт macOS Monterey получил номер сборки 12.6.1, а macOS Big Sur — 11.7.1. Они весят порядка 1,5 Гб и доступны для установки всем пользователям macOS Monterey и Big Sur соответственно, как на старых моделях Mac, так и на самых свежих.
В описании двух новых сборок Apple немногословна:
«Эта версия содержит важные обновления системы безопасности и рекомендуется для установки всем пользователям.»
На специализированной странице, посвященной подробностям о тех или иных обновлениях, эта версия пока не появилась, поэтому дополнительной информации нет.
Напомним, что macOS Monterey останется последней версией ОС для MacBook Air 2015-2017 годов, MacBook Pro 2015 и 2016 годов, Mac mini 2014 года и так далее. На более старой macOS Big Sur навсегда остановились MacBook Air 2013-2014 годов, MacBook Pro 2013-2014 годов и так далее. Чтобы установить апдейт, откройте «Системные настройки» → «Обновление ПО».
Напомним, что macOS Monterey останется последней версией ОС для MacBook Air 2015-2017 годов, MacBook Pro 2015 и 2016 годов, Mac mini 2014 года и так далее. На более старой macOS Big Sur навсегда остановились MacBook Air 2013-2014 годов, MacBook Pro 2013-2014 годов и так далее. Чтобы установить апдейт, откройте «Системные настройки» → «Обновление ПО».
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