Apple обновила свой самый странный и бестолковый девайс — впервые с релиза

Фото: Apple



Компания Компания Apple представила обновленную версию гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. Устройство не получало хардверных апдейтов со дня его выхода в 2023 году.

Изменений в гарнитуре не очень много. Вместо чипа Silicon M2 на борту теперь новейший М5 — как в свежих iPad Pro и Macbook Pro 14. Компания обещает, что благодаря этому пользователи получат «более высокую многопоточную производительность, что приводит к ускорению работы всей системы, включая быструю загрузку приложений и виджетов, а также более отзывчивый веб-браузер». 10-ядерный графический процессор обеспечит поддержку аппаратно ускоренной трассировки лучей и сетчатого шейдинга, позволяя разработчикам усилить детализацию освещения, теней и отражений в играх.Любопытно, что с чипом М5 гарнитура «отображает на 10 процентов больше пикселей на специальных микро-OLED дисплеях по сравнению с предыдущим поколением, что обеспечивает более четкое изображение с более четким текстом и более детализированными визуальными эффектами», при этом сами дисплеи, похоже, не изменились». Также внутри появился чип R1, который управляет всеми датчиками, камерами и микрофонами на гарнитуре. Автономность теперь составляет до 2,5 часов обычного использования либо до 3 часов просмотра видео.Еще одно изменение — новый ремень Dual Knit Band, который отличается двойным креплением на макушке и затылке головы одновременно. Впрочем, ремешок теперь продается отдельно и совместим с первой версией Vision Pro. Также Apple пообещала покупателям гарнитуры много новых игр в App Store и адаптированные тайтлы с iPad.Apple Vision Pro 2025 продается от $3499 за версию 256 Гб, также есть 512 Гб и 1 ТБ. Предзаказ стартует с 17 октября.