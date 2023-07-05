Apple обновила утилиту для запуска топовых игр с Windows на Mac. К релизу она сможет выдавать консольный уровень графики

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В начале июня компания Apple представила следующее поколение операционной системы для Mac — macOS Sonoma, а вместе с ней и новый инструмент для портирования игр с Windows без особых усилий.Утилита Game Porting Tool, как и сама macOS Sonoma, пока находится на стадии бета-тестирования, но это не помешало энтузиастам и обычным пользователям запустить её и протестировать в топовых ААА-тайтлах. Первые результаты были довольно впечатляющими, но на днях Apple выпустила масштабное обновление утилиты.Отдельно отметим, что инструмент Game Porting Tool основан на Wine, популярной платформе с открытым исходным кодом, которая переводит программное обеспечение Windows в среды Unix (такие как macOS и Linux). Однако утилита Apple предлагает множество улучшений по сравнению с оригинальным Wine, например, возможность переводить DirectX 12 в Metal 3 в режиме реального времени.Блогер Эндрю Цой установил обновление Game Porting Toolkit beta 1.0.2 и провёл несколько тестов в популярных ПК-играх. Результатом он поделился на YouTube. Как видно из ролика, в большинстве случаев игры стали работать с более высокой частотой кадров.В новой версии ПО частота кадров при запуске Elder Ring увеличилась с 26 FPS до 32 FPS на Mac с чипсетом M1 Max. Другой тайтл — Cyberpunk 2077 — выдал буст до 40 FPS, что вполне играбельно.Вместе с этим, Цой обратил внимание, что некоторые игры, которые ранее не были совместимы с этим инструментом, такие как Horizon Zero Dawn и Resident Evil 2, теперь работают нормально.Посмотрим, как далеко зайдёт Apple, чтобы превратить Mac в игровую платформу. Ждём осени и полноценного релиза Game Porting Tool.