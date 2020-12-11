Компания Apple в очередной раз показала свою значимость на рынке. Ей оказалось достаточно всего одного заявления, чтобы акции Qualcomm поползли вниз.
Старший вице-президент Apple по аппаратным технологиям Джони Сруджи заявил, что компания готова к разработке собственного модема для будущих моделей iPhone, iPad и других гаджетов. Сразу после этого акции Qualcomm подешевели на 6,5%, и неизвестно, вернётся ли их цена к прежнему значению.
Стоит учитывать, что акции высокотехнологичных компаний имеют очень высокую волатильность. Цены на них могут резко снижаться и увеличиваться в зависимости от огромного числа факторов, среди которых не только выпуск продукции, но также заявления и действия конкурентов.
«В текущем году мы начали разработку нашего первого модема сотовой, который поможет нам осуществить очередной ключевой стратегический переход. Подобные долгосрочные стратегические инвестиции являются важной частью создания наших продуктов и обеспечения богатого портфолио инновационных технологий для будущего», — сказал Сруджи.
Сруджи не уточнил, когда у Apple будет готов модем и в каких именно устройствах он будет использоваться.
Значимость модемом для смартфонов очень высока, особенно сейчас, когда производители начинают выпускать смартфоны с поддержкой 5G. В настоящее время Apple закупает модемы 5G для линейки iPhone 12 у Qualcomm, но недавно компания приобрела бизнес по разработке и производству модемов у Intel. Именно на основе этого подразделения, по словам Сруджи, внутри Apple была создана команда, которая занялась созданием модема по собственным технологиям.
Как отмечает Bloomberg, около 10% выручки Qualcomm получат от контрактных поставок для устройств Apple. Патентное соглашение заключено до 2025 года, а это значит, что доходы Qualcomm не упадут ещё довольно долгое время, но уже сейчас этой компании необходимо искать дополнительные источники поступления средств.
Очевидно, что Apple пытается снизить зависимость от поставщиков ключевых компонентов для своих устройств. В этом году компания выпустила первые ноутбуки и компьютеры, оснащённые её собственным процессором M1, который заменил чипы Intel. При этом Intel тоже лишится значительной части выручки после разрыва контрактных отношений с Apple.
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Он араб.