Apple объяснила, как будут работать Genmoji — уникальные эмодзи, сгенерированные ИИ



В ходе WWDC 2024 Apple



В ходе WWDC 2024 Apple представила iOS 18 , одним из нововведений которой оказались генеративные эмодзи, создаваемые искусственным интеллектом. По заявлениям компании, картинки можно будет использовать как обычные эмодзи.



Многие уже знают, что Genmoji будут генерироваться по запросу и желанию пользователя прямо во время его общения с другими людьми. С помощью этой опции можно получить смайлики с эмоциями и внешним видом, которых не найдешь в стандартном наборе. Apple говорит, что Genmoji — это «уникальные растровые изображения, которые невозможно описать текстовым символом Unicode», но при этом они не будут закрыты в пределах одной переписки или приложения.





«Представляем NSAdaptiveImageGlyph, совершенно новый API для поддержки использования Genmoji и других персонализированных изображений, как стандартных смайлов! NSAdaptiveImageGlyphs основаны на стандартном формате изображения с квадратным соотношением сторон и несколькими разрешениями и подкреплены дополнительными метаданными, такими как глобальный уникальный и стабильный идентификатор, описание контента, которое можно использовать для доступности, и показатели выравнивания, обеспечивающие правильное расположение и размещение изображения, чтобы их можно было использовать и форматировать вместе с обычным текстом. Вы можете использовать Genmoji отдельно или комбинировать их с текстом. Вы можете форматировать их, копировать, вставлять и даже отправлять в виде наклеек».