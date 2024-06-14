Apple объяснила, как будут работать Genmoji — уникальные эмодзи, сгенерированные ИИ

Олег

iOS 18


В ходе WWDC 2024 Apple представила iOS 18, одним из нововведений которой оказались генеративные эмодзи, создаваемые искусственным интеллектом. По заявлениям компании, картинки можно будет использовать как обычные эмодзи.

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Многие уже знают, что Genmoji будут генерироваться по запросу и желанию пользователя прямо во время его общения с другими людьми. С помощью этой опции можно получить смайлики с эмоциями и внешним видом, которых не найдешь в стандартном наборе. Apple говорит, что Genmoji — это «уникальные растровые изображения, которые невозможно описать текстовым символом Unicode», но при этом они не будут закрыты в пределах одной переписки или приложения.

«Представляем NSAdaptiveImageGlyph, совершенно новый API для поддержки использования Genmoji и других персонализированных изображений, как стандартных смайлов! NSAdaptiveImageGlyphs основаны на стандартном формате изображения с квадратным соотношением сторон и несколькими разрешениями и подкреплены дополнительными метаданными, такими как глобальный уникальный и стабильный идентификатор, описание контента, которое можно использовать для доступности, и показатели выравнивания, обеспечивающие правильное расположение и размещение изображения, чтобы их можно было использовать и форматировать вместе с обычным текстом. Вы можете использовать Genmoji отдельно или комбинировать их с текстом. Вы можете форматировать их, копировать, вставлять и даже отправлять в виде наклеек». 

Это описание может напомнить вам что-то знакомое — Premium-эмодзи в Telegram. Они тоже выходят за рамки набора Unicode, но при этом привязаны к нему идентификаторами и форматированием. К сожалению, Premium-эмодзи нельзя использовать за пределами Telegram, тогда как Genmoji, похоже, будут лишены этого недостатка. 

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Источник:
9to5Mac
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