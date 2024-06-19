Apple объяснила, почему ИИ в iOS 18 будет работать только на iPhone 15 Pro

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«Когда вы запускаете эти функции, это называется логическим выводом, а вывод больших языковых моделей невероятно требователен к вычислительным ресурсам. Сочетание пропускной способности устройства, размера ядер Apple Neural Engine и мощности устройства позволяет моделям работать достаточно быстро, чтобы быть полезными. В теории, вы могли бы запускать эти модели на очень старых устройствах, но это было бы настолько медленно, что было бы бесполезно», — отметил Джаннандреа.

В рамках WWDC 2024 компания Apple представила собственную модель искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence, которая позволяет использовать генеративные нейросети и большие языковые модели прямо на устройствах пользователей. Однако это нововведение достанется далеко не всем владельцам iPhone с iOS 18.Новые ИИ-функции будут работать только на моделях iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, а также на компьютерах и планшетах с чипами M1 и новее. Журналист Джон Грубер из Daring Fireball решил узнать у главы Apple по искусственному интеллекту и машинному обучению Джона Джаннандреа основную причину таких ограничений.Руководитель разработки программного обеспечения Apple Крейг Федериги добавил, что компания всегда рассматривает возможности внедрения новых функций на старые устройства, но в случае с Apple Intelligence всё упирается в аппаратную часть. Федериги также намекнул, что оперативная память выступает ещё одним аспектом системы, который требуется для работы функций ИИ. Поэтому все устройства, совместимые с Apple Intelligence, предлагают как минимум 8 ГБ ОЗУ.Напомним, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max оснащены чипами A17 Pro с 16-ядерным процессором Neural Engine, который в 2 раза быстрее чипа A16, установленного в iPhone 15 и iPhone 15 Plus.