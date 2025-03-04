Apple объяснила, почему iPhone 16e вышел таким ущербным. Логика странная и попахивает биполяркой

Олег

iPhone 16e


Ранее мы уже обсуждали тот факт, что новый среднебюджетник от Apple странным образом обделили и не встроили в него MagSafe. Фанаты и блогеры были настолько удивлены этим, что Apple пришлось публично дать объяснение такому решению. Вот его суть:

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Большинство потенциальных покупателей iPhone 16e не используют MagSafe или беспроводную зарядку, а заряжают смартфон исключительно кабелем. 

Любопытно, что Apple открыто не называет целевую аудиторию новинки, но её можно ясно определить, взглянув на соответствующую страницу сайта Apple. Там предлагается сравнить iPhone 16e только с моделями iPhone 11, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2020) и iPhone SE (2022). Получается, компания рассчитывает именно на этих людей и предлагает им iPhone 16e.

Apple

Однако есть нюанс: большинство из перечисленных айфонов не имеют MagSafe, поэтому-то их владельцы и не пользуются данным стандартом. Получается, что Apple сделала вывод о бесполезности MagSafe на основе статистики по зарядке пяти моделей смартфонов, три из которых вовсе его не имеют, а четвертый (iPhone 12 mini) провалился в продажах. Сомнительная база для выводов, не так ли?

Есть еще один нюанс. Один из редакторов MacWorld тестировал iPhone 16e и обнаружил, что магниты MagSafe в корпусе новинки всё-таки есть. Он поднес смартфон к лежащему на столе «блинчику» MagSafe, после чего зарядка оторвалась от стола, прилипла к задней крышке смартфона и оставалась там. При этом соединение оказалось слабее обычного, смартфон нельзя было подвесить на зарядке, но она всё же держалась с достаточной силой, чтобы заряжать смартфон и не отвалиться самостоятельно.

Фото: MacWorld
Фото: MacWorld

Ситуация вокруг iPhone 16e и MagSafe выглядит максимально странно и нелогично, а тесты блогеров и объяснения Apple только всё запутывают. Самым простым и стройным выглядит всего одно: Apple просто хотела сэкономить и искусственно отделить модель «e» от старших, но что-то пошло не так. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+254
paradox
У меня к примеру 12 мини и мне не нужна эта зарядка магсейф. Я реально кабелем заряжаю и мне этого хватает + у меня встроена обычная медленная зарядка без проводная и мне ее так же хватает к примеру кинув телефон в подлокотник.
час назад в 19:17
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