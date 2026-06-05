Apple объяснила причину удаления Max из App Store

Компания Apple официально заявила, что удаление
российского мессенджера Max из магазина приложений App Store связано с соблюдением международных санкционных ограничений. Приложение пропало из поиска и перестало быть доступным для скачивания вечером 3 июня 2026 года.
Владельцы iPhone и iPad в России потеряли возможность установить или обновить Max, а пользователям ранее установленного приложения перестали приходить пуш-уведомления о сообщениях и звонках.
По словам Apple, удаление Max из App Store связано с тем, что мессенджер разработан компанией, связанной с VK, чей генеральный директор Владимир Кириенко с 2022 года находится под персональными санкциями США, Великобритании и ЕС. В Apple пояснили, что соблюдают законы стран, где ведут свою деятельность, и удалили приложение в соответствии с законодательными требованиями. Это не единичный случай: Apple и Google уже удалили десятки российских приложений, в основном разработанных подсанкционными компаниями.
Минцифры РФ пообещало решить вопрос с возвращением Max в App Store, а глава ведомства Максут Шадаев выразил уверенность, что «с ним всё будет хорошо». Владельцам устройств iOS, у которых приложение уже установлено, рекомендуется периодически открывать его вручную, чтобы не пропускать важные сообщения.
Max остаётся доступным для скачивания в других магазинах приложений — RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store, а также на официальном сайте сервиса. Аудитория мессенджера превышает 60 миллионов человек в день, около четверти из них пользуются устройствами Apple. Аналитики допустили, что судьба Max в магазине «Google Play Маркете» может повторить участь версии для iOS. Однако есть важный нюанс: Google, в отличие от Apple, покинула российский рынок несколько лет назад. Это снижает риск оперативной блокировки по формальным запросам, но не гарантирует защиту от действий под санкционным давлением. Вероятность блокировки приложения для Android ниже, чем для iOS, но полностью исключать её нельзя.