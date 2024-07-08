Apple объяснила, зачем испортила «Фото» на iOS 18

Олег

Apple


Сотрудник Apple пояснил масштабные изменения в приложении «Фото» на iOS 18. Об этом пишет iMore.

Напомним, что на WWDC 2024 Apple показала кардинально переработанное приложение для хранения фотографий. Привычная для многих система с папками и коллекциями ушла в прошлое, а вместо них — сплошная лента ваших фото и картинок, которые можно сортировать с помощью новых фильтров. Также Apple делает большую ставку на «поумневший» поиск по фото. Новый дизайн вызвал волну критики и хейта со стороны пользователей и блогеров.

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Теперь один из реководителей Apple пояснил эти изменения. Старший директор по проектированию пользовательского интерфейса Билли Соррентино назвал их «крупнейшим редизайном» приложения в его истории и объяснил, что всему виной — необъятные библиотеки самих владельцев iPhone, которые становится всё сложнее систематизировать. В итоге Apple решила подойти к вопросу глобально.

«Вместо того, чтобы искать и «клевать» повсюду, мы создали простой оптимизированный процесс просмотра фотографий, основанный на «глубоком» интеллекте. … Благодаря ему «Фото» становится более персонализированным». 

Вместо предоставления пользователю набора инструментов для управления фотографиями, Apple выбрала путь автоматизированной настройки и рассчитывает, что это будет удобно. 

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Источник:
iMore
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Комментарии

+628
law
Кто уже ставил как там? Созданные мной альбомы изчезнут?
Сегодня в 11:00
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Dmitriy
+1038
Dmitriy
Лично меня не порадовали изменения в 18 iOS с Фото... Удобства не добавилось, теряюсь регулярно. Понятно, дело привычки .
Сегодня в 11:19
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