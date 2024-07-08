Apple объяснила, зачем испортила «Фото» на iOS 18



Сотрудник Apple пояснил масштабные изменения в приложении «Фото» на iOS 18. Об этом пишет iMore.



Напомним, что на WWDC 2024 Apple показала кардинально переработанное приложение для хранения фотографий. Привычная для многих система с папками и коллекциями ушла в прошлое, а вместо них — сплошная лента ваших фото и картинок, которые можно сортировать с помощью новых фильтров. Также Apple делает большую ставку на «поумневший» поиск по фото. Новый дизайн вызвал волну критики и хейта со стороны пользователей и блогеров.







Теперь один из реководителей Apple пояснил эти изменения. Старший директор по проектированию пользовательского интерфейса Билли Соррентино назвал их «крупнейшим редизайном» приложения в его истории и объяснил, что всему виной — необъятные библиотеки самих владельцев iPhone, которые становится всё сложнее систематизировать. В итоге Apple решила подойти к вопросу глобально.





«Вместо того, чтобы искать и «клевать» повсюду, мы создали простой оптимизированный процесс просмотра фотографий, основанный на «глубоком» интеллекте. … Благодаря ему «Фото» становится более персонализированным».



Вместо предоставления пользователю набора инструментов для управления фотографиями, Apple выбрала путь автоматизированной настройки и рассчитывает, что это будет удобно.