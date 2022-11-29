Apple объявила лучшие игры и приложения 2022 года. Стоит присмотреться

Для iPhone — BeReal . Это социальное приложение помогает представить себя на месте своего друга или члена семьи.

. Это социальное приложение помогает представить себя на месте своего друга или члена семьи. Для iPad — GoodNotes 5 . Утилита представляет собой цифровой блокнот с очень широкими возможностями и «лучшей в своем классе» поддержкой Apple Pencil.

. Утилита представляет собой цифровой блокнот с очень широкими возможностями и «лучшей в своем классе» поддержкой Apple Pencil. Для Mac — MacFamilyTree 10 . Приложение помогает исследовать свое семейное древо при помощи удобных и наглядных визуализаций генеалогии семьи.

. Приложение помогает исследовать свое семейное древо при помощи удобных и наглядных визуализаций генеалогии семьи. Apple TV — ViX . Приложение с прямыми трансляциями для испанской аудитории.

. Приложение с прямыми трансляциями для испанской аудитории. Apple Watch — Gentler Streak. Утилита помогает совмещать отдых с занятиями фитнесом таким образом, чтобы поддерживать здоровый образ жизни.

Для iPhone — Apex Legends Mobile . Игра от Electronic Arts переносит популярный тайтл на экран «яблочного» смартфона.

. Игра от Electronic Arts переносит популярный тайтл на экран «яблочного» смартфона. Для iPad — Moncage . Это 3D-головоломки, которые используют перспективу для усложнения задачи.

. Это 3D-головоломки, которые используют перспективу для усложнения задачи. Для Mac — Inscryption . Apple описывает эту игру как «захватывающий карточный баттл».

. Apple описывает эту игру как «захватывающий карточный баттл». Для Apple TV — El Hijo . Игра-стратегия на тему Дикого Запада, она особенно хороша на большом экране телевизора.

. Игра-стратегия на тему Дикого Запада, она особенно хороша на большом экране телевизора. Apple Arcade — Wylde Flowers . Симулятор жизни и работы на уютной ферме, где происходят разные странные события.

. Симулятор жизни и работы на уютной ферме, где происходят разные странные события. В Китае — League Legends. Тренажер по киберспорту для азиатского рынка.

How We Feel. Утилита с очевидным названием помогает пользователю выразить сложные чувства и эмоции словами и помогает преодолеть дискомфорт.

Утилита с очевидным названием помогает пользователю выразить сложные чувства и эмоции словами и помогает преодолеть дискомфорт. Dot’s Home. Освещает актуальную для США проблему расовой несправедливости через историю девушки, которая ищет дом и путешествует во времени.

Освещает актуальную для США проблему расовой несправедливости через историю девушки, которая ищет дом и путешествует во времени. Locket Widget. Приложение помогает отправлять живые фотографии на главный экран друзей и близких. Это новый способ связи между людьми без использования соцсетей.

Приложение помогает отправлять живые фотографии на главный экран друзей и близких. Это новый способ связи между людьми без использования соцсетей. Waterllama. Утилита помогает пить больше воды, предлагая интересные и красочные задания.

Утилита помогает пить больше воды, предлагая интересные и красочные задания. Inua. Приключенческая стратегия, которая в игровой форме помогает изучить традиции и фольклор индейцев.

Компания Apple объявила 16 победителей в конкурсе App Store Awards 2022. В их числе игры и приложения для разных девайсов и ОС — iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и даже Apple TV.Первая номинация — приложение года для той или иной яблочной ОС. Вот победители:Вторая номинация — игра года для разных девайсов. Победители:Третий список — это приложения, которые, по мнению Apple, оказали большое влияние на культуру и жизнь пользователей.