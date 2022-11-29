Apple App Store

Apple объявила лучшие игры и приложения 2022 года. Стоит присмотреться

Олег

App Store


Компания Apple объявила 16 победителей в конкурсе App Store Awards 2022. В их числе игры и приложения для разных девайсов и ОС — iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и даже Apple TV. 

BeReal

Первая номинация — приложение года для той или иной яблочной ОС. Вот победители:
  • Для iPhone — BeReal. Это социальное приложение помогает представить себя на месте своего друга или члена семьи.
  • Для iPad — GoodNotes 5. Утилита представляет собой цифровой блокнот с очень широкими возможностями и «лучшей в своем классе» поддержкой Apple Pencil.
  • Для Mac — MacFamilyTree 10. Приложение помогает исследовать свое семейное древо при помощи удобных и наглядных визуализаций генеалогии семьи.
  • Apple TV — ViX. Приложение с прямыми трансляциями для испанской аудитории.
  • Apple Watch — Gentler Streak. Утилита помогает совмещать отдых с занятиями фитнесом таким образом, чтобы поддерживать здоровый образ жизни.
Monsage

Вторая номинация — игра года для разных девайсов. Победители:
  • Для iPhone — Apex Legends Mobile. Игра от Electronic Arts переносит популярный тайтл на экран «яблочного» смартфона.
  • Для iPad — Moncage. Это 3D-головоломки, которые используют перспективу для усложнения задачи.
  • Для Mac — Inscryption. Apple описывает эту игру как «захватывающий карточный баттл».
  • Для Apple TV — El Hijo. Игра-стратегия на тему Дикого Запада, она особенно хороша на большом экране телевизора.
  • Apple Arcade — Wylde Flowers. Симулятор жизни и работы на уютной ферме, где происходят разные странные события. 
  • В Китае — League Legends. Тренажер по киберспорту для азиатского рынка. 
Locket Widget

Третий список — это приложения, которые, по мнению Apple, оказали большое влияние на культуру и жизнь пользователей.
  • How We Feel. Утилита с очевидным названием помогает пользователю выразить сложные чувства и эмоции словами и помогает преодолеть дискомфорт.
  • Dot’s Home. Освещает актуальную для США проблему расовой несправедливости через историю девушки, которая ищет дом и путешествует во времени.
  • Locket Widget. Приложение помогает отправлять живые фотографии на главный экран друзей и близких. Это новый способ связи между людьми без использования соцсетей.
  • Waterllama. Утилита помогает пить больше воды, предлагая интересные и красочные задания.
  • Inua. Приключенческая стратегия, которая в игровой форме помогает изучить традиции и фольклор индейцев. 

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Источник:
Apple
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