

В фотоконкурсе «Снято на iPhone в Ночном режиме» приняли активное участие пользователи смартфонов Apple по всему миру. Специальное жюри рассмотрело тысячи присланных фотографий со всего мира и выбрало шесть лучших снимков. Фотографии победителей будут выставлены в галерее на сайте apple.com и на странице Apple в Instagram (@apple), а также появятся на билбордах в разных странах.



На этот раз в конкурсе победили фотографии из Испании, Индии, Китая и России: их авторы продемонстрировали различные взгляды на красоту ночных сцен.



В жюри конкурса вошли Малин Фезехай (США), Тайлер Митчелл (США), Сара Ли (Великобритания), Алексви Ли (Китай), Даррен Со (Сингапур), Фил Шиллер, Кайанн Дранс, Брукс Крафт, Джон Маккормак и Арем Дюплесси. Участники жюри рассказали, что именно привлекло их в победивших фотографиях.





Победители конкурса фотографий на iPhone в Ночном режиме

Говорит Фил Шиллер: «Константин сделал невероятно драматичный снимок в Ночном режиме. Это мог бы быть первый кадр шпионского блокбастера о Холодной войне. Он ставит перед нами интригующие вопросы: "Где водитель? Куда он ехал? Зачем он здесь остановился?" Заснеженные российские холмы скрыты холодным туманом, который пронзают ярко-красные фары одинокого автомобиля — они как будто намекают на неизвестную нам опасность».Говорит Брукс Крафт: «Это будто сцена из фильма, которая заставляет вас гадать, что же произошло в удалённой заснеженной местности. В Ночном режиме автору удалось великолепно передать голубоватый оттенок зимнего воздуха, ярко-красный свет фар и тёплый свет внутри автомобиля — столько разных вариантов освещения».Говорит Даррен Со: «Эта идеально сбалансированная композиция ставит перед зрителем множество вопросов: "Где это снято? Кто здесь живёт?" — а самое главное: "Почему бельё сушится посреди ночи?" Я архитектурный фотограф, и меня сразу привлекла сходящаяся перспектива, которая вовлекает зрителя внутрь кадра, прямо в гущу этих развешенных предметов одежды».Говорит Сара Ли: «Мне нравится этот снимок: его можно было сделать только в Ночном режиме. У него великолепная композиция, в нём мастерски используется симметрия, и он без каких-либо клише рассказывает о жизни простых людей в густонаселённом городе. Эта работа напоминает мне серию Майкла Вульфа "Архитектура плотности", но здесь фотограф нашёл собственный оригинальный подход к композиции».Говорит Тайлер Митчелл: «Этот снимок меня просто восхитил. Я не знаю, как это получилось, но глубокий красный свет исходит изнутри дерева. Как будто над деревом, сразу за пределами кадра, зависла летающая тарелка. Композиция тоже великолепна».Говорит Арем Дюплесси: «Глубокий красный цвет дерева и земли придаёт этому снимку инопланетный вид. Вместе с ночным небом всё это похоже на кадр из научно-фантастического фильма».Говорит Фил Шиллер: «Фотография — это искусство света, и на фотографии Рубена свет волшебным образом оживляет сцену из испанской жизни. Этот снимок в Ночном режиме выдержан в великолепных оранжевых тонах, которые подчёркивают силуэты идущих пилигримов. Острые края скал на заднем плане отчётливо показывают нам, сколько трудностей ждёт этих пилигримов на пути к святому месту».Говорит Алексви Ли: «Мастерски использовав настройку экспозиции в Ночном режиме, фотограф запечатлел силуэты людей на фоне городских огней. При съёмке против источника света раскрылась великолепная текстура земной поверхности. Простая композиция сразу вовлекает зрителей в историю и обеспечивает высокое качество кадра».Говорит Кайанн Дранс: «На этом очаровательном снимке изображена зимняя деревня на берегу моря — там должно быть холодно, но снимок всё равно выглядит тёплым благодаря сиянию неба над скалами и огонькам внутри домов, которые как будто приглашают вас зайти в гости».Говорит Малин Фезехай: «Мне нравится, как фотограф передал теплоту светящихся окон посреди холодного пейзажа. Многослойность фона придаёт этому снимку глубину: смотря на него, я одновременно чувствую холод и тепло. Великолепный кадр зимнего пейзажа».Говорит Джон Маккормак: «Этот снимок демонстрирует лучшие возможности iPhone. Он передаёт жизнь такой, какая она есть, независимо от освещения. В этом снимке тонко передано ощущение места, чувство момента и интимность. Вы как будто оказываетесь прямо на этой улице».Говорит Арем Дюплесси: «Этот кадр действительно настоящий. Поднимающийся пар, силуэты людей, освещённые фонарём, словно переносят вас в этот волшебно запечатлённый момент».iPhone 11 оснащён системой из двух камер, а iPhone 11 Pro оснащён модулем из трёх камер — обе системы тесно интегрированы с iOS 13, а новые инструменты дают любому пользователю возможность снимать на профессиональном уровне. Весь модельный ряд iPhone 11 оборудован новой широкоформатной матрицей с полной поддержкой технологии Focus Pixels, которая обеспечивает работу Ночного режима — теперь пользователи могут делать качественные снимки при низкой освещённости как в помещении, так и на улице. Все эти функции дополняются новой сверхширокоугольной камерой, технологией Smart HDR нового поколения и обновлённым режимом «Портрет».





