Apple очень сильно хотела выпустить новые iPad и AirPods до конца 2023 года
Фархад Усманов —
Фото: MacRumors
Журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал, что Apple планировала запустить больше новых продуктов под новогодние праздники, но обновлённые iPad и AirPods не были готовы вовремя.
По словам инсайдера, компания в последний момент приняла решение ограничиться выпуском только новых MacBook Pro с чипами M3. Изначально Apple хотела успеть представить планшеты и наушники, чтобы заработать больше в рождественские праздники. Однако тестирование этих продуктов не было завершено, поэтому от них пришлось пока отказаться.
Гурман уверен, что Apple масштабно обновит все модели iPad в 2024 году. Также апгрейд получат базовые AirPods и AirPods Max, а вот AirPods Pro 3 придётся ждать до 2025.
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