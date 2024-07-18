Apple очистила репутацию iPhone от самого неприятного пятна в истории iOS



Компания Apple смогла победить уязвимость, которую использовала компания Cellebrite. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, в сети всплыла утечка из базы израильской компании Cellebrite, специализирующейся на разблокировке и взломе iPhone, а также продажи соответствующего оборудования. До сих пор её методы давали результат даже на запароленных и зашифрованных айфонах, и это была черная страница репутации Apple и iOS: компания годами не могла отследить и нейтрализовать уязвимости, которыми пользовалась Cellebrite, а лишь добавляла в систему неуклюжие заплатки вроде запрета на подключение к iPhone сторонних аксессуаров.







Из свежей утечки Cellebrite iOS Support Matrix стало известно, что компания столкнулась с трудностью при взломе самых новых версий iOS и моделей iPhone. Например, в базе указано, что iPhone, работающие на iOS 17.4 и новее, не поддаются методам взлома компании.



Несмотря на маркетинговые заявления Cellebrite о том, что она умеет открывать доступ «практически для всех современных мобильных устройств, включая последние версии iOS», последние версии iOS 17 ей оказались недоступны. Более того, ей не по зубам даже iOS 17.1 — 17.3.1, если они установлены на iPhone 12 или более новых моделях.



Любопытно, что безопасность своих смартфонов «подтянула» не только Apple: в утечке указывается, что Cellebrite пока не может взломать выключенные и заблокированные Google Pixel 6-8 линеек.