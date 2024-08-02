Apple официально допустила в App Store совершенно новый вид приложений

Олег

Фото: MacRumors


Компания Apple обновила правила использования App Store для iOS и iPadOS. Теперь разработчикам разрешили загружать в магазин приложения-эмуляторы.

Согласно MacRumors, в обновленных правилах App Store теперь прямо и недвусмысленно прописано разрешение на публикацию приложений-эмуляторов ПК. Разработчики получили полное право размещать в магазине утилиты, которые имитируют работу старых версий Windows, macOS и Linux, чтобы пользователи могли запускать на них классический настольный софт.

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Напомним, что эмуляторы всегда были запрещены в App Store и война между Apple и их разработчиками продолжается не один месяц: компания неоднократно пропускала, а потом удаляла такие утилиты — например, UTM SE — из App Store, объясняя девелоперам, что «ПК — это не консоль». В конечном итоге UTM SE всё же остался в App Store, но теперь разработчикам новых эмуляторов будет гораздо проще жить. Новые правила прямо разрешают такие продукты на iOS и iPadOS. 

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Источник:
MacRumors
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