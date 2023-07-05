Apple официально назвала дату, когда iOS окончательно превратится в Android

Семь международных корпораций признали, что подпадают под действие нового закона Евросоюза о цифровых рынках. Об этом пишет Reuters.
Согласно источнику, представители Amazon, Apple, Google, Microsoft и еще нескольких компаний подтвердили, что они соответствуют критериям нового закона ЕС о «привратниках», то есть корпорациях, имеющих влияние на рынок IT. Это означает, что теперь для них существуют жесткие правила, и метод ведения бизнеса в ЕС придется пересматривать.
Например, та же Apple должна будет обеспечить исполнение трех норм:
- разрешить разработчикам приложений использовать сторонние платежные системы для приема оплаты за свой цифровой контент и услуги
- разрешить пользователям устанавливать приложения в обход App Store, а также устанавливать сторонние магазины приложений
- обеспечить совместимость iMessage с другими сервисами для общения.
Закон вступает в силу 5 марта 2024 года, а это значит, что Apple придется реализовать к этой дате все требования Евросоюза в своих продуктах.
Компаниям-«привратникам» будет запрещено продвигать собственные услуги на особых условиях, отдавать им предпочтение, или запрещать пользователям пользоваться альтернативами. За нарушение компания может быть оштрафована на 10% годового мирового оборота.
Максимально подробно о новом «Законе о цифровых рынках» Евросоюза мы рассказали вот в этом материале.
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