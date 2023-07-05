Apple официально назвала дату, когда iOS окончательно превратится в Android

Олег

Apple


Семь международных корпораций признали, что подпадают под действие нового закона Евросоюза о цифровых рынках. Об этом пишет Reuters.

Согласно источнику, представители Amazon, Apple, Google, Microsoft и еще нескольких компаний подтвердили, что они соответствуют критериям нового закона ЕС о «привратниках», то есть корпорациях, имеющих влияние на рынок IT. Это означает, что теперь для них существуют жесткие правила, и метод ведения бизнеса в ЕС придется пересматривать.

Например, та же Apple должна будет обеспечить исполнение трех норм:

  • разрешить разработчикам приложений использовать сторонние платежные системы для приема оплаты за свой цифровой контент и услуги
  • разрешить пользователям устанавливать приложения в обход App Store, а также устанавливать сторонние магазины приложений
  • обеспечить совместимость iMessage с другими сервисами для общения.

Закон вступает в силу 5 марта 2024 года, а это значит, что Apple придется реализовать к этой дате все требования Евросоюза в своих продуктах.

Компаниям-«привратникам» будет запрещено продвигать собственные услуги на особых условиях, отдавать им предпочтение, или запрещать пользователям пользоваться альтернативами. За нарушение компания может быть оштрафована на 10% годового мирового оборота.

Максимально подробно о новом «Законе о цифровых рынках» Евросоюза мы рассказали вот в этом материале

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Источник:
Reuters
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Комментарии

Seagull
–426
Seagull
Все остальное конечно одинаково))))
2 часа назад в 15:24
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tellurian
+4902
tellurian
Тем не менее, формулировка DMA содержит потенциальную лазейку, которой Apple, вероятно, воспользуется, чтобы оспорить его в суде. Суть в том, что посредник имеет право «применять пропорциональные технические или договорные меры» для обеспечения целостности оборудования или операционной системы.
Кроме того, чтобы гарантировать, что «сторонние программные приложения или магазины программных приложений не подрывают безопасность конечных пользователей, посредник должен иметь возможность применять строго необходимые и соразмерные меры и настройки, отличные от настроек по умолчанию».То есть теоретически Apple может утверждать, что монополия App Store — единственный реальный способ защитить разработчиков и клиентов от вредоносных программ и мошеннических приложений.
Что касается iMessage, DMA требует, чтобы Apple (как и другие компании) обеспечила интероперабельность сообщений — предоставила средство для обмена сообщениями с другими мессенджерами. Настоящая цель этого заключается в том, чтобы помочь новым мессенджерам решить проблему старта: никто не будет устанавливать приложение для обмена сообщениями, пока им не пользуется множество людей.
Однако и здесь формулировка DMA слаба. По сути, она требует, чтобы Apple и подобные компании предоставили технические спецификации своих приложений. А это может служить основанием для оспаривания в суде с формулировкой, что функциональная совместимость подрывает высокий уровень безопасности и защиты данных.
взял 3дньюс
2 часа назад в 15:37
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