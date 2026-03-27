Apple официально отказалась от своего самого мемного устройства на колесах

Компания Apple подтвердила, что Mac Pro больше не выпускается. Об этом пишет MacRumors.

Стационарный «яблочный» ПК начал собирать мемы довольно давно, еще с редизайна в 2013-м — тогда компьютер получил цилиндрический корпус из зеркально полированного алюминия, который в народе моментально прозвали мусорным ведром. Дизайн критиковали всё время, пока он существовал, а в 2019 году Mac Pro обновился — и шуток стало еще больше.Габариты и внешний вид Mac Pro 2019 стал больше похож на классические ПК-моноблоки, однако несколько деталей экстерьера вызывали насмешки и тонну мемов. Передняя стенка была «пористой» со сквозными отверстиями шарообразной формы, которую блогеры сразу же обозвали «тёркой» и показательно натирали на компьютере сыр в обзорах. Также забавными выглядели две толстые блестящие ручки сверху.Однако апофеозом мемности стал даже не сам Mac Pro, а один дополнительный аксессуар — съемные колеса для него, которые на старте стоили порядка 70 тысяч рублей. Фанаты высмеивали Apple за жадность и критиковали, что она продает колесики отдельно к такому дорогому компьютеру.С появлением чипов Silicon в 2020-м полноразмерный Mac Pro на Intel внезапно стал бесполезным спустя всего год со своего релиза. Его со свистом объезжали большинство свежих Macbook Pro. Apple всего раз обновила Mac Pro, установив туда чип Silicon в 2023-м, однако сам форм фактор огромного ПК оказался ненужным для него. Скорее всего, место Mac Pro теперь займет Studio, который умеет всё то же самое, но занимает в несколько раз меньше места. Разве что сыр на него не натрешь.