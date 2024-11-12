Apple официально представила функции обмена местоположением AirTag

На прошлой неделе мы рассказывали о новой функции iOS 18.2, которая позволяет делиться местоположением трекеров AirTag с доверенным лицом или с авиакомпаниями. Теперь Apple официально анонсировала эту функцию, предоставив более подробную информацию.
Согласно пресс-релизу, эта функция будет интегрирована в процесс обслуживания клиентов каждой авиакомпании для поиска потерянного багажа. Пользователи iPhone, iPad и Mac с iOS 18.2, iPadOS 18.2 и macOS Sequoia 15.2 могут создать ссылку и поделиться местоположением трекера в приложении «Локатор». Затем любой человек (сотрудник авиакомпании) сможет просмотреть геолокацию предмета на карте.
Местоположение предмета перестанет передаваться третьи лицам как только AirTag вернётся к владельцу. Кроме того, ссылки автоматически перестают работать через семь дней. Помимо трекеров AirTag, эта функция также работает со сторонними аксессуарами и трекерами, которые поддерживают сеть «Локатора».
Ждём релиза iOS 18.2 в декабре.