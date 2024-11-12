Apple официально представила функции обмена местоположением AirTag

Фархад



На прошлой неделе мы рассказывали о новой функции iOS 18.2, которая позволяет делиться местоположением трекеров AirTag с доверенным лицом или с авиакомпаниями. Теперь Apple официально анонсировала эту функцию, предоставив более подробную информацию.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Apple заявила, что более 15 авиакомпаний предложат эту функцию «в ближайшие месяцы». В их число вошли Delta, United, Aer Lingus, Air Canada, Air New Zealand, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Eurowings, Iberia, KLM, Lufthansa, Qantas, Singapore Airlines, SWISS, Turkish Airlines, Virgin Atlantic и Vueling.

Согласно пресс-релизу, эта функция будет интегрирована в процесс обслуживания клиентов каждой авиакомпании для поиска потерянного багажа. Пользователи iPhone, iPad и Mac с iOS 18.2, iPadOS 18.2 и macOS Sequoia 15.2 могут создать ссылку и поделиться местоположением трекера в приложении «Локатор». Затем любой человек (сотрудник авиакомпании) сможет просмотреть геолокацию предмета на карте.

Местоположение предмета перестанет передаваться третьи лицам как только AirTag вернётся к владельцу. Кроме того, ссылки автоматически перестают работать через семь дней. Помимо трекеров AirTag, эта функция также работает со сторонними аксессуарами и трекерами, которые поддерживают сеть «Локатора».

Ждём релиза iOS 18.2 в декабре.
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Apple
Cсылки по теме:
Багаж под контролем: Apple облегчила поиск потерянных чемоданов в iOS 18.2
Вышли третьи бета-версии iOS, iPadOS 18.2 и macOS Sequoia 15.2 для разработчиков
Раскрыта тайна загадочного расположения кнопки включения в новом Mac mini

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также