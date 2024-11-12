Apple официально представила функции обмена местоположением AirTag







На прошлой неделе мы рассказывали о новой функции iOS 18.2, которая позволяет делиться местоположением трекеров AirTag с доверенным лицом или с авиакомпаниями. Теперь Apple официально анонсировала эту функцию, предоставив более подробную информацию. На прошлой неделе мы рассказывали о новой функции iOS 18.2, которая позволяет делиться местоположением трекеров AirTag с доверенным лицом или с авиакомпаниями. Теперь Apple официально анонсировала эту функцию, предоставив более подробную информацию. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Apple заявила, что более 15 авиакомпаний предложат эту функцию «в ближайшие месяцы». В их число вошли Delta, United, Aer Lingus, Air Canada, Air New Zealand, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Eurowings, Iberia, KLM, Lufthansa, Qantas, Singapore Airlines, SWISS, Turkish Airlines, Virgin Atlantic и Vueling.Согласно пресс-релизу, эта функция будет интегрирована в процесс обслуживания клиентов каждой авиакомпании для поиска потерянного багажа. Пользователи iPhone, iPad и Mac с iOS 18.2, iPadOS 18.2 и macOS Sequoia 15.2 могут создать ссылку и поделиться местоположением трекера в приложении «Локатор». Затем любой человек (сотрудник авиакомпании) сможет просмотреть геолокацию предмета на карте.Местоположение предмета перестанет передаваться третьи лицам как только AirTag вернётся к владельцу. Кроме того, ссылки автоматически перестают работать через семь дней. Помимо трекеров AirTag, эта функция также работает со сторонними аксессуарами и трекерами, которые поддерживают сеть «Локатора».Ждём релиза iOS 18.2 в декабре.