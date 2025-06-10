Apple официально раскрыла, от каких Mac и Macbook нужно поскорее избавляться. Не затягивайте

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Компания Apple прекращает поддержку компьютеров Mac с процессорами Intel. Об этом сообщил один из директоров Apple Мэтью Фирлик.

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Согласно источнику, macOS Tahoe станет последним большим апдейтом для компьютеров Mac с процессорами Intel. После этого владельцы таких устройств будут получать обновления безопасности еще три года, но свежих функций и отладки ошибок им уже не видать. Нечто подобное произошло с macOS Big Sur: эта версия получила полный редизайн и при этом стала последним апдейтом для ряда маков и макбуков. Вот список устройств, которые обновятся осенью в последний раз:

❌ Macbook Air 13 (2020, Intel)
❌ Macbook Pro 13 (2020, Intel)
❌ Macbook Pro 16 (2019)
❌ Mac Pro (2019)
❌ iMac 5К (2020).

Любопытно, что Apple раньше обычного скипнула эти модели, а также настолько заранее обнародовала список совместимости на будущий год. К примеру, Macbook Pro 2013 свою последнюю macOS получил в 2020 году, то есть спустя 7 лет с релиза. При этом Mac Pro (2019) и Macbook Pro 16 (2019) получат всего 6 версий macOS, хотя технически их «железо» остается довольно производительным. 

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Источник:
lifehacker
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