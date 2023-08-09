Apple окончательно отказалась от традиции, которой придерживался еще Стив Джобс



В сети появились новые подробности о будущей осенней презентации Apple. Их собрали в MacRumors.



Согласно источнику, авторитетный аналитик и инсайдер Марк Гурман из Bloomberg назвал точную дату презентации iPhone 15 — по его мнению, мероприятие состоится 12 сентября, во вторник. Ранее инсайдеры



В сети появились новые подробности о будущей осенней презентации Apple. Их собрали в MacRumors.Согласно источнику, авторитетный аналитик и инсайдер Марк Гурман из Bloomberg назвал точную дату презентации iPhone 15 — по его мнению, мероприятие состоится 12 сентября, во вторник. Ранее инсайдеры делали предположения , что оно может пройти как в 12-13 числах, так и на неделю позже.



Еще одна подробность касается формата презентации. Как известно, с приходом пандемии COVID-19 Apple перешла с живых мероприятий на предзаписанные фильмы-презентации. Судя по всему, такой формат оказался компании удобнее «живого», поэтому будущей осенью мы снова увидим видеопрезентацию.



Похоже, Apple окончательно отказалась от презентаций вживую. Этот формат был визитной карточкой компании, которую копировали другие бренды. Сам Стив Джобс с присущей ему харизматичностью любил презентовать новые устройства лично на сцене и не вышел на неё лишь когда был серьезно болен перед своей смертью.