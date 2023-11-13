Apple окончательно превратит iOS в Android в 2024 году

Олег

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Компания Apple откроет возможность установки приложений в обход App Store в 2024 году. Об этом пишет MacRumors.

Ранее мы подробно рассказали о новом законе Евросоюза, который обязывает Apple открыть доступ к iOS и iPadOS сторонним магазинам приложений, а также обеспечить возможность установки софта без App Store. Инсайдеры ожидали увидеть это изменение в iOS 17, но не дождались.

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Теперь же Марк Гурман из Bloomberg утверждает, что свобода всё-таки придет на iOS в 2024 году. Пока неясно, будет ли это в iOS 17.x или уже в iOS 18, но до конца года пользователи из ЕС должны получить возможность ставить приложения без App Store.

Неясно, ограничит ли Apple эту фичу регионально, и если да, то можно ли будет обойти ограничения. Напомним, что в iOS 17.2 уже найдена лазейка, которая позволяет устанавливать IPA-софт через AirDrop, но работает это пока не у всех. 

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Источник:
MacRumors
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