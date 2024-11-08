Apple окончательно расщедрилась? Режим максимальной мощности теперь доступен в базовых MacBook Pro и Mac Mini с M4 Pro

Фархад



Эксперт из Ars Technica Эндрю Каннингем обратил внимание, что в новых MacBook Pro и Mac mini с чипами M4 Pro доступен режим максимальной производительности. Ранее эта функция была ограничена компьютерами Mac с Max-чипами.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Это ​​второй раз, когда Apple расширяет доступность режима повышенной мощности. Изначально эта функция была ограничена 16-дюймовыми моделями MacBook Pro с чипами M1 Max и M2 Max, но в прошлом году Apple позволила её запускать и на 14-дюймовых ноутбуках с чипами M3 Max. Теперь эта фича доступна даже на минимальных конфигурациях M4 Pro.

Apple заявляет, что режим High Power Mode позволяет вентиляторам Mac работать на более высоких скоростях. Дополнительное охлаждение помогает системе обеспечивать более высокую производительность для интенсивных графических нагрузок, таких как цветокоррекция видео в 8K.

В своем обзоре Mac mini Каннингем подчеркнул, что прирост производительности в режиме High Power Mode был «по сути незначительным», несмотря на «значительно возросший» шум вентилятора. При этом он тестировал компьютер всего несколько минут, а специальный режим лучше проявляет себя при более длительных процессах.

Включить режим повышенной мощности в macOS можно в разделе «Аккумулятор» в «Системных настройках».
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
В устройстве Apple нашли следы AdBloсker. Прощай бесячая реклама?
Обзор MacBook Pro M4: мощнее просто некуда
Обзор Mac Mini с M4 и M4 Pro: нереальная мощь в компактном корпусе

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также