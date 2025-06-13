Apple оправдалась за то, что не поставила macOS на iPad. Причина на поверхности

Олег

Фото: Apple

Фото: Apple

Представитель Apple ответил на, кажется, самый очевидный и витающий в воздухе вопрос относительно будущей iPadOS 26 и ее нововведений. Подробности у MacRumors.

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Все, кто смотрел WWDC 2025, заметили: грядущая iPadOS стала похожа на macOS как еще никогда в истории Apple. Возникает резонный вопрос — почему бы просто не установить macOS на iPad? Это был бы очень логичный шаг, к которому компанию подбивают уже давно: в далеком 2018-м году Apple даже родила всеобъемлющий мем, показав со сцены огромный ответ на вопрос о слиянии iPadOS и macOS.

Фото: Apple

Теперь же Крейг Федериги, директор Apple по софту, ответил на схожий вопрос журналиста из Швейцарии. Он отметил простую, но обезоруживающую причину: macOS просто-напросто не адаптирована под сенсорное управление. А еще он пояснил следующее:

«Мы хотим сохранить всю простоту iPad, но при этом позволить пользователям iPad, которые хотят большего, работать в собственном стиле. Я думаю, с macOS вы потеряете то, что делает iPad, который является лучшим сенсорным устройством. Но есть много вещей, которым две платформы могут научиться друг у друга, и именно здесь мы адаптировали наши лучшие идеи для каждой из них», — Федериги. 

Иными словами, официальная позиция Apple следующая: iPadOS 26 обеспечивает хороший баланс между производительностью и простотой. Согласны вы с этим? 

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Источник:
MacRumors
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