Apple оправдалась за то, что не поставила macOS на iPad. Причина на поверхности

«Мы хотим сохранить всю простоту iPad, но при этом позволить пользователям iPad, которые хотят большего, работать в собственном стиле. Я думаю, с macOS вы потеряете то, что делает iPad, который является лучшим сенсорным устройством. Но есть много вещей, которым две платформы могут научиться друг у друга, и именно здесь мы адаптировали наши лучшие идеи для каждой из них», — Федериги.