Apple оправдалась за watchOS 10.2 — новая фича почти ни у кого не работает

Олег

watchOS 10


Компания Apple объяснила, почему большинство пользователей Apple Watch не получили улучшение Siri в watchOS 10.2. Информацию нашли в 9to5Mac.

Ранее мы писали, что в iOS 17.2 и watchOS 10.2 для Siri открылся доступк приложению «Здоровье», благодаря чему голосовой помощник может вносить данные в статистику вместо вас. Однако после обновления выяснилось, что фича появилась лишь у владельцев Apple Watch Series 9 и Ultra 2. Даже первое поколения «Ультры» оказалось за бортом.

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По словам Apple, лишь эти две модели часов достаточно производительны, чтобы обрабатывать запросы к Siri прямо на устройстве без существенной задержки. Видимо, тестирование опции на более старых Apple Watch не устроило компанию. Напомним, что в Series 9 и Ultra 2 используется процессор S9 на базе Apple A16 Bionic — такой чип установлен в iPhone 15. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

tellurian
+4719
tellurian
Да обман это. Это повод чтобы люди меняли устройства. В 8 и ультра железо с запасом.
Сегодня в 13:32
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+11
Brightside
Надо же продавать более свежие устройства) Подстёгивать людей обновляться так сказать) А если выкатывать все фишки на старенькие модели, пусть даже и годовалой давности, то на продажах это положительно не скажется)
Сегодня в 14:44
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