Apple оправдалась за watchOS 10.2 — новая фича почти ни у кого не работает

Компания Apple объяснила, почему большинство пользователей Apple Watch не получили улучшение Siri в watchOS 10.2. Информацию нашли в 9to5Mac.
Ранее мы писали, что в iOS 17.2 и watchOS 10.2 для Siri открылся доступк приложению «Здоровье», благодаря чему голосовой помощник может вносить данные в статистику вместо вас. Однако после обновления выяснилось, что фича появилась лишь у владельцев Apple Watch Series 9 и Ultra 2. Даже первое поколения «Ультры» оказалось за бортом.
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По словам Apple, лишь эти две модели часов достаточно производительны, чтобы обрабатывать запросы к Siri прямо на устройстве без существенной задержки. Видимо, тестирование опции на более старых Apple Watch не устроило компанию. Напомним, что в Series 9 и Ultra 2 используется процессор S9 на базе Apple A16 Bionic — такой чип установлен в iPhone 15.
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