





Apple поделилась новым видео из серии «Снято на iPhone». В короткометражном ролике переосмыслили легенду о китайском Новом годе.Фильм получил название Nian. Он был снят режиссером из США Лулу Ваном. В короткометражке рассказывается история маленькой девочки, которая решила познакомиться с мифическим существом, живущим в лесу, и, по словам родителей, поедающим маленьких детей.Девочка задаётся вопросом, правда ли легенда правдива и решает отправиться в приключение на поиски таинственного существа, которое оказывается не таким уж и страшным. Двенадцатиминутный ролик был создан командой фильма «Прощание», номинированного на Золотой глобус. Nian был снят на iPhone 12 Pro Max. Apple также опубликовала небольшой ролик с закулисными работами.