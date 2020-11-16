Сегодня Apple поделилась новым роликом под названием «Повседневные эксперименты», который демонстрирует возможности съемки iPhone 12.



Во время съёмок были задействованы воздушные шары, наполненные водой, смесь воды и масла, замерзающее фруктовое мороженое и многое другое. Таким образом Apple пытаются показать, что достойный контент можно создать из подручных средств, которые можно найти дома.

Создатели видео сделали акцент на замедленной съемке. Также в ролике имеется несколько советов по использованию светящихся палочек для ночных снимков.

Напомним, iPhone 12 получил поддержку записи видео в формате Dolby Vision HDR и возможность его редактирования прямо на устройстве, например, с помощью приложения iMovie.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Apple пообещала устранить проблемы с конфиденциальностью в macOS Big Sur Apple пообещала устранить проблемы с конфиденциальностью в macOS Big Sur

Операционная система macOS Big Sur сломала старые модели MacBook Pro Операционная система macOS Big Sur сломала старые модели MacBook Pro

Камерам iPhone 12 Pro Max не удалось обойти флагманы Huawei и Xiaomi Камерам iPhone 12 Pro Max не удалось обойти флагманы Huawei и Xiaomi