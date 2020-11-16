





Сегодня Apple поделилась новым роликом под названием «Повседневные эксперименты», который демонстрирует возможности съемки iPhone 12.Во время съёмок были задействованы воздушные шары, наполненные водой, смесь воды и масла, замерзающее фруктовое мороженое и многое другое. Таким образом Apple пытаются показать, что достойный контент можно создать из подручных средств, которые можно найти дома.Создатели видео сделали акцент на замедленной съемке. Также в ролике имеется несколько советов по использованию светящихся палочек для ночных снимков.Напомним, iPhone 12 получил поддержку записи видео в формате Dolby Vision HDR и возможность его редактирования прямо на устройстве, например, с помощью приложения iMovie.