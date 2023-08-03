Apple раньше времени отдала приложение из новой macOS пользователям Ventura и Monterey

Олег

Safari

Фото: MacRumors

Компания Apple открыла доступ к Safari 17 для пользователей более старых версий macOS. Об этом пишет 9to5Mac.

Обновление Safari 17 было анонсировано на WWDC 2023 вместе с macOS 14 и изначально попробовать его можно было лишь после установки бета-версии этой ОС на свой Mac. Однако теперь Apple решила открыть доступ к обновленному браузеру отдельно.

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Установить бета-версию Safari 17 могут пользователи macOS Ventura и macOS Monterey. Напомним основные нововведения браузера:

  • Поддержка JPEG XL и HEIC
  • Распознавание вертикального текста
  • Профили со вкладками
  • Возможность обмениваться паролями через новую систему в iCloud
  • Веб-приложения.

Отмечается, что некоторые функции, например, веб-приложения, требуют наличия macOS Sonoma, но подавляющее большинство фишек вы сможете попробовать. Чтобы установить бета-версию Safari 17, перейдите на сайт Apple, авторизуйтесь и скачайте его. Учтите: новый браузер заменит собой вашу текущую релизную версию. 

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Источник:
9to5Mac
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