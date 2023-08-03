Apple раньше времени отдала приложение из новой macOS пользователям Ventura и Monterey

Фото: MacRumors



Компания Apple открыла доступ к Safari 17 для пользователей более старых версий macOS. Об этом пишет 9to5Mac.



Обновление Safari 17 было анонсировано на WWDC 2023 вместе с macOS 14 и изначально попробовать его можно было лишь после установки бета-версии этой ОС на свой Mac. Однако теперь Apple решила открыть доступ к обновленному браузеру отдельно.







Установить бета-версию Safari 17 могут пользователи macOS Ventura и macOS Monterey. Напомним основные нововведения браузера:



Поддержка JPEG XL и HEIC

Распознавание вертикального текста

Профили со вкладками

Возможность обмениваться паролями через новую систему в iCloud

Веб-приложения.

Отмечается, что некоторые функции, например, веб-приложения, требуют наличия macOS Sonoma, но подавляющее большинство фишек вы сможете попробовать. Чтобы установить бета-версию Safari 17, Установить бета-версию Safari 17 могут пользователи macOS Ventura и macOS Monterey. Напомним основные нововведения браузера:Отмечается, что некоторые функции, например, веб-приложения, требуют наличия macOS Sonoma, но подавляющее большинство фишек вы сможете попробовать. Чтобы установить бета-версию Safari 17, перейдите на сайт Apple , авторизуйтесь и скачайте его. Учтите: новый браузер заменит собой вашу текущую релизную версию.